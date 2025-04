Jueza impone nuevas restricciones a Audri Nix en caso por irrumpir en misa de la gobernadora

La acusada no compareció a una vista, programada para el 21 de abril, debido a que se encontraba bajo tratamiento médico tras, presuntamente, sufrir complicaciones de salud luego de que fuera arrestada, en la madrugada del Viernes Santo, por otro caso relacionado con supuestas violaciones a la Ley de Tránsito.

Sin embargo, Cruz Vélez no le revocó la fianza a Vázquez Pérez y tampoco ordenó el uso de un grillete electrónico, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). No obstante, estableció que la acusada podrá salir de su residencia de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. para asuntos laborales.