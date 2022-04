La jueza Laura Taylor Swain anunció la designación de un comité de mediación, compuesto por tres jueces de la Corte de Quiebras federal, para facilitar el desarrollo de un Plan de Ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y resolver litigaciones pendientes para atender la deuda de la corporación pública.

En una moción radicada el viernes, Swain informó que, preliminarmente, el comité estaría dirigido por la jueza de la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York Shelley C. Chapman e integrado por el juez de la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York Robert D. Drain y el juez de la Corte de Quieras del Distrito de Delaware Brendan L. Shannon. Ninguno de los jueces designados ha laborado previamente en procesos relacionados con Promesa, destacó Swain.

“Cada uno de estos servidores públicos dedicados tiene sustancial experiencia judicial y profesional en asuntos financieros complejos, incluyendo procedimientos de insolvencia”, indicó Swain.

Las partes involucradas en los procedimientos de reestructuración de la deuda de la AEE bajo el Título III de la ley Promesa tienen hasta el 6 de abril para presentar cualquier objeción a las designaciones realizadas por Swain. La jueza informó que considerara cualquier argumento y realizara una designación final de los miembros del comité de mediación en o antes del 8 de abril. Posteriormente, Swain indicó que emitirá por escrito los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo la mediación.

No obstante, la jueza adelantó que, para asegurar la “integridad” de los procesos adjudicativos y de mediación, no participará de modo alguno del proceso de mediación y los miembros del comité no le proveerán información alguna sobre sus trabajos.

La creación del comité se hizo luego que los acreedores de la AEE y representantes del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) favorecieron entrar en un proceso de mediación similar al que se siguió para atender la reestructuración de la deuda del gobierno central bajo el Título III.

El pasado 8 de marzo, el gobernador Pedro Pierluisi y la JSF anunciaron la cancelación del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) de la AEE, pactado en 2019, por entender que su implementación no respondía a los mejores intereses de Puerto Rico.