Jurado encuentra culpable en mayoría de los cargos a Roy Karakozian por caso de doble asesinato

Tras evaluar la prueba, el jurado halló a Karakozian culpable por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, riesgo a la seguridad pública al disparar un arma de fuego en un sitio público, así como portación de un arma sin licencia y disparar un arma de fuego. No obstante, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad en el segundo cargo por violación al Artículo 6.14 (disparar un arma de fuego) en relación con Rosa Judith Calderón Pérez.

“Estaba ciego de coraje y no recuerdo lo que pasó. No sé cómo sucedió. Sé que hubo disparos, pero la forma en que sucedió no lo sé. Mi cerebro no lo registra. Estaba desesperado”, declaró Karakozian, quien intentó justificar su acción a la disputa vecinal que mantenía con las víctimas por un asunto de colindancia entre sus propiedades.