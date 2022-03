La familia de Francisco Marrero Noa, el hombre que falleció el 17 de septiembre de 2019 baleado por agentes del Negociado de la Policía francos de servicio en un negocio en Bayamón, sometió, el pasado miércoles, una demanda civil a nivel federal por violaciones de los derechos constitucionales del hombre de 35 años.

En la querella sometida ante el Tribunal Federal en Hato Rey, el licenciado Amexis Bonilla Nieves, representante de los padres y las dos hermanas de Marrero Noa, solicitó un juicio por jurado y busca el pago de sobre $13 millones por daños, angustia mental y física, para cubrir gastos fúnebres y para cubrir honorarios.

El documento de 16 páginas sostiene que los agentes Lilibeth Torres Pedraza, Arnaldo Rodríguez Rodríguez, José Ortiz Merced y Enrique Feliciano Marrero violaron la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe registros y la ocupación de propiedad sin justa causa, al igual que otros abusos de poder de la Policía.

La demanda también sostiene que los oficiales privaron a Marrero Noa de su vida y libertad, protecciones contenidas en la enmienda 14 de la Constitución.

Junto con los oficiales mencionados, también fueron demandados el gobernador Pedro Pierluisi, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Alexis Torres, el comisionado de la Policía Antonio López Figueroa y otros seis oficiales, identificados como John Doe del 1 al 6, que, supuestamente, también violaron los derechos de Marrero Noa. El documento sostiene que los nombres de estos seis oficiales serán añadidos una vez se descubran sus identidades.

De acuerdo con los hechos estipulados en la demanda, Marrero Noa y su pareja en ese momento, Wilnelia Rodríguez Sáez, se encontraban en el negocio Socios Café a las 9:30 p.m. del 17 de septiembre de 2019 para celebrar su compromiso para casarse. Según la información contenida en el documento, en el negocio también se encontraban, francos de servicio, Torres Pedraza, Rodríguez Rodríguez, Ortiz Merced y Feliciano Marrero.

“Mientras Marrero Noa se disponía a salir del establecimiento, se tropezó y esta acción provocó risas de los agentes. Se suscitó una discusión con Marrero Noa, Rodríguez Sáez y algunos de los oficiales y, sin aviso o provocación previa, los agentes procedieron a agredir físicamente a Marrero Noa con sus puños. Marrero Noa logró escapar (de la agresión) al entrar a su vehículo (una guagua Dodge Durango)”, lee la demanda.

Acto seguido, según la demanda, Ortiz Merced y Feliciano Marrero desenfundaron sus armas de reglamento y dispararon contra Marrero Noa, alcanzándolo con, aproximadamente, ocho proyectiles que le causaron la muerte en el acto.

“Los oficiales no tenían motivo razonable alguno, excusa, razón o justificación para asesinar a Marrero Noa. Antes de la agresión física y los disparos que le causaron la muerte, los agresores nunca se identificaron como oficiales del Negociado de la Policía. Marrero Noa no representaba una amenaza para los oficiales, y fueron los oficiales quienes empeoraron la situación y procedieron a actuar de una manera contraria a la ley y en violación a los derechos constitucionales de Marrero Noa”, reza la demanda.

La demanda añade que los oficiales se excedieron en el uso de la fuerza y que no se encontraron armas en el cuerpo de Marrero Noa. Alega, además, que no advirtieron a Marrero Noa antes de comenzar a dispararle.

“Marrero Noa no amenazó verbalmente a nadie, no era sospechoso de cometer un crimen serio y los oficiales no lo observaron cometer un crimen. Además, los oficiales no tenían información de que Marrero Noa estuviese armado. Los oficiales dispararon pese a que Marrero Noa no representaba un peligro para su seguridad física, o la de ninguna otra persona en la escena y, por consiguiente, pudieron haber utilizado formas menos letales si, en efecto, se requería que intervinieran. Los oficiales no mostraron respeto alguno por la vida y son responsables de todos y cada uno de los disparos que realizaron”, se desprende de la demanda.

La familia de Marrero Noa solicitó, en la demanda, el pago de $2 millones en compensación para cada demandante ($8 millones en total), $1 millón para cubrir gastos fúnebres y $4 millones por daños punitivos, más el pago de los honorarios de Bonilla Nieves.

El juez federal Francisco Besosa presidirá el caso, según se desprende del docket en el sistema de búsqueda de casos PACER.

La versión de la Policía sobre los hechos sostiene que Marrero Noa, supuestamente, golpeó con su vehículo a un contratista de la Uniformada que se encontraba en el lugar, causándole heridas leves. Los agentes intentaron detener al hombre de 35 años y este, supuestamente, no hizo caso. Los oficiales pensaron que Marrero Noa utilizaría su guagua para atropellar a otras personas por lo que, en defensa de ese grupo de personas, abrieron fuego.

El Nuevo Día solicitó una reacción de parte de López Figueroa y del secretario del DSP.

Según documentación recopilada por la organización Kilómetro Cero, la Policía reportó 13 muertes por uso de fuerza en el 2018; 13 en el 2019 y 10 en el 2020. Sin embargo, la Uniformada entregó en blanco el documento correspondiente a las personas que murieron, que resultaron heridas o con mutilaciones en el 2021.