Nitza Ríos, la madre de Arellys Mercado Ríos, se expresó este sábado tranquila y satisfecha por el reingreso de Jensen Medina Cardona a la cárcel tras no haber prestado un aumento de fianza por el delito de falsificación de licencia.

“Él (Jensen Medina) no debe estar por ahí. Él mató, él asesinó a mi hija. Yo no tengo a mi hija gracias a sus locuras”, sostuvo Ríos en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Medina Cardona, quien está acusado de asesinar a Mercado Ríos en Villa Marina Boulevard en Fajardo, enfrentó ayer una vista de aumento de fianza luego de que el Ministerio Público presentó una moción urgente para aumentar la cifra original de $3,500 que le había impuesto la jueza Geisa Marrero al acusado el pasado miércoles cuando encontró causa para arresto por el artículo 215 del Código Penal (Falsificación de Licencia).

PUBLICIDAD

La vista se llevó a cabo en la sala 305 del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo ante el juez Juan Robles Adorno, quien escuchó la argumentación del Ministerio Público y la defensa de Medina Cardona y declaró ha lugar la moción con un aumento a $250,000 de fianza, sin derecho al 10% diferido.

“Son cosas buscadas porque él estaba violando las reglas de tránsito con una licencia falsa y pues lógicamente la fianza que le echaron era muy bajita. Hay fianzas más altas que esas que se la han otorgado a personas que se roban, yo qué sé, unas panas o aguacates... Entiendo que era muy bajita (la fianza) y envía un mensaje a los ciudadanos que pueden hacer lo mismo: andar por ahí y que si tienen a alguien que tenga una máquina, les hace una licencia falsa y ya. Y que si los cogen se puede resolver con 3,500 dólares”, manifestó Ríos.

La madre de Arellys, quien no estuvo presente ayer en el tribunal, reconoció más temprano esta semana a preguntas de El Nuevo Día que quería que se le aumentara la fianza a Medina Cardona, porque “era lo justo”.

Indicó, entonces, que era imposible que una persona contra quien pesa un juicio por asesinato y a quien se le prueba otro delito permaneciera en la libre comunidad. Ante eso, exigió que las autoridades evaluaran los hechos.

“Su conducta expresa que no es un ciudadano capaz de cumplir con cosas tan sencillas con las que todo el mundo tiene que cumplir como tener una licencia al día, como pagar los boletos de tránsito, como no andar con una licencia falsa. O sea, él no está cumpliendo con las reglas de un ciudadano común y corriente. No es que se tenga nada contra él, es que él está haciendo cosas en medio del proceso de juicio y los jueces tienen que tomar conocimiento de eso”, acotó Ríos.

PUBLICIDAD

El arresto de Medina Cardona no implica que cumpla condena por ningún delito en particular. En síntesis, permanecerá sumariado en la cárcel de Bayamón tras no haber prestado fianza por el delito de falsificación de licencia. La vista preliminar por estos cargos quedó señalada para el 26 de mayo.

Un día después, el 27 de mayo, se reanudará el juicio contra Medina Cardona por el asesinato de Arellys Mercado Ríos. El proceso judicial se suspendió hasta esa fecha en lo que el Ministerio Público acude al Tribunal de Apelaciones para que dicho foro permita el uso de una orden de venta de una guagua como evidencia en el juicio.