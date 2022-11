La orden de allanamiento para el teléfono de Wanda Vázquez Garced fue emitida por un tribunal federal cuando todavía era gobernadora de Puerto Rico, indicó el abogado de la exprimera ejecutiva, Luis Plaza, durante la primera vista de estado del caso ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marxuach, celebrada este martes.

Plaza también reveló que durante el proceso de descubrimiento de prueba provisto por la fiscalía federal los abogados de la defensa de los tres acusados han recibido información “sobre diferentes individuos, diferentes campañas políticas, que nada que tiene que ver con nosotros”.

Además, señaló que han recibido “24 grabaciones” realizadas por las autoridades federales en el transcurso de la investigación y señaló que “ninguna es de nuestra representada”.

“Y, para ser justos, no es de ninguno de los coacusados en este caso”, sostuvo Plaza, en referencia al banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini.

En septiembre pasado, la fiscalía federal informó al tribunal que había entregado a la defensa 24 grabaciones realizadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Los planteamientos de Plaza durante la vista de hoy giraban en torno a su alegación de que casi todos los documentos recibidos de parte del Ministerio Público en el proceso de descubrimiento de prueba “no son pertinentes para nuestro pliego acusatorio”.

“De todos los gigabytes que hemos recibido, me aventuraría a decir que quizás el 1% de todo lo que hemos recibido tiene que ver con la exgobernadora de Puerto Rico. Y parte del problema es que estamos recibiendo mucha información de otros individuos que no tienen nada que ver con nuestro pliego acusatorio”, indicó Plaza.

“Esa cantidad de información sobre diferentes individuos, diferentes campañas políticas, que nada que tiene que ver con nosotros, crea una preocupación de parte de los acusados porque si hay una filtración sobre cualquier cosa relacionada a lo que el gobierno nos está enviando, no queremos estar como objeto de una investigación por el Ministerio Público relacionado a lo que pase”, agregó.

También denunció que la evidencia recibida por la fiscalía federal está desorganizada, al punto de que una página referente a una reunión está en un lugar y otra se encuentra “a 7,000 documentos de distancia”, para finalmente percatarse de que “la información como tal del testigo y el evento no está”.

“Es para que tenga una idea de cuán fracturado está el descubrimiento de prueba”, comentó el licenciado al juez.

Plaza aseguró que están “haciendo una lista de todo lo que falta. Tenemos documentos de apoyo, pero no tenemos el evento como tal sobre información que está en el descubrimiento”.

Añadió que “tenemos buena comunicación con el Ministerio Público, pero queríamos hacerle saber al tribunal que para nosotros cumplir con nuestras obligaciones, necesitamos información que es pertinente”.

Como ejemplo de la información que necesitan, señaló “la orden de allanamiento que fue ejecutada en los teléfonos de nuestros clientes. No tenemos una lista de lo que descubrieron, no tenemos nada relacionado sobre qué pasó con eso [...] Incluso, tenemos conocimiento de que una de las órdenes de allanamiento se obtuvo el 20 de noviembre de 2020, cuando todavía nuestra cliente era gobernadora de Puerto Rico y no tenemos nada de esa información”, abundó Plaza.

En febrero de 2021, después de salir de la gobernación, Vázquez Graced negó que agentes federales le hubieran ocupado el teléfono, pero el mismo día emitió unas declaraciones escritas en las que no negó ni confirmó ese dato.

En la vistas de hoy no quedó claro si la orden de allanamiento mencionada por Plaza era para ocupar físicamente el teléfono o si era para intervenir en la cuenta electrónica del dispositivo electrónico.

Sin embargo, cabe mencionar que desde la semana pasada, los abogados de los acusados han presentado objeciones ante el tribunal tras enterarse de que los investigadores federales le habían ocupado datos de cuentas electrónicas.

Alegaron que el allanamiento de esas cuentas se realizó sin la debida autorización y que tuvieron acceso a información que supuestamente está cobijada por el privilegio de cliente-abogado.

Por su parte, la abogada Lilly Ann Sánchez, quien representa a Herrera Velutini, dijo en la audiencia de hoy que los investigadores federales ejecutaron al menos “32 órdenes de allanamiento para datos electrónicos que fueron emitidas en este caso”.

“Muchos de ellos eran para e-mails, teléfonos y cuentas de iPads, etcétera”, detalló Sámchez.

Además de la protesta sobre las órdenes de allanamiento, la defensa de los acusados solicitó al juez que ordenara detener la revisión de esos datos electrónicos por parte de un “equipo de filtro” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque desconfían de que realmente haya un protocolo que asegure la confidencialidad de la información ante los investigadores.

El equipo de filtro se supone que está integrado por personal de Justicia federal que no participa del procesamiento del caso y lleva a cabo una revisión para determinar si en efecto hay algún privilegio que evite que los fiscales puedan usar esa información en el caso.

Los abogados del caso pidieron al juez que lleve a cabo una vista evidenciaria, que les devuelvan los datos o que el tribunal nombre un comisionado especial independiente para evaluar el material en manos de Justicia federal, similar a lo que ha ocurrido en el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras, el juez ordenó hoy que la revisión del equipo de filtro se detenga temporeramente hasta que la fiscalía federal le informe detalles sobre el protocolo utilizado y si alguien de la fiscalía federal en Puerto Rico es miembro de ese equipo de filtro.

“El ‘equipo de filtro’ debe detener la revisión de la información electrónica guardada en cuestión hasta que el tribunal emita una resolución sobre la moción (de la defensa)”, indicó el juez en la orden.

En la vista, Arias Marxuach dispuso que “una vez el gobierno presente su contestación, avisaré cualquier procedimiento que sea necesario”.

El Ministerio Público cumplirá con la orden para expresar su posición sobre esa controversia en o antes del 29 de noviembre, aseguró en la vista de hoy Nicholas Cannon, fiscal de la División Criminal de Justicia federal en Washington DC, quien lleva el caso en conjunto con la fiscal Erica Waymack, de la División de Integridad Pública de la misma agencia.

Cannon indicó que el “equipo de filtro” estaba en proceso de enviar por correo privado a la abogados de los acusados “una copia de las órdenes de allanamiento emitida contra cada acusado. Así que deben tener una copia completa de lo que el gobierno recibió del proveedor”.

El fiscal se refería a los datos que les proveyeron las compañías de los servicios de comunicación donde los acusados tenían cuentas que fueron allanadas.

“Eso es lo último que nos queda en relación a descubrimiento de prueba”, dijo Cannon, tras destacar que ya habían entregado “cuatro paquetes” de evidencia a la defensa, que incluyeron “transcripciones del Gran Jurado de testigos del Ministerio Público” y documentos del FBI.

Por su parte, la licenciada Sánchez dijo que tras a la entrega de “91,000 páginas” de documentos ya recibidos de parte de la fiscalía, trabajaba en una lista de “cosas que entendemos que están faltando”.

Mencionó, por ejemplo, que faltan “numerosas grabaciones de testigos y, de hecho, grabaciones de algunos de los acusados, que bajo la Regla 16 (del Tribunal Federal) ya se nos debieron haber provisto hace meses, incluyendo las órdenes de allanamiento”.

No obstante, advirtió que necesitarán mucho más tiempo para completar la evaluación del descubrimiento de prueba porque anticipa que el último paquete superará a los anteriores.

“El descubrimiento va a crecer por la cantidad de datos electrónicos que vendrán como producto de esas órdenes de allanamiento. Por eso entiendo que va a venir una cantidad considerable de información”, resaltó la abogada, que adelantó que también trabaja en una lista de pruebas que considera exculpatoria “y que hemos visto que no se nos ha provisto hasta el momento”.

Planteó que la situación se agrava porque no han recibido un índice de los documentos, por lo que tienen que ir página a página para saber de qué se trata. En la vista, Cannon se comprometió a enviarle “un manifiesto” de la prueba.

El juez Arias Marxuach pautó la próxima vista de status del caso para el 7 de marzo.

Un gran jurado federal emitió el 3 de agosto pasado una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen incluyen conspiración, soborno y fraude.

Herrera Velutini es el dueño de Bancocrédito y Rossini fue su asesor, además de que trabajó en el pasado como agente FBI.

Según la acusación del gran jurado federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.