La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) le aclaró este martes al Senado que la Constitución de Puerto Rico no le atribuye ningún poder el relación al nombramiento de jueces y fiscales, en respuesta a una petición de información por parte del secretario de la Cámara Alta, Manuel Torres.

La disputa surge luego que el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, amenazara con radicar un recurso legal contra La Fortaleza por un presunto retraso en el nombramiento de 32 jueces y 21 fiscales confirmados entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre.

“Precisa aclarar que nuestro ’esquema constitucional… atribuye al Ejecutivo el poder de nombrar a los jueces con la anuencia de la Cámara alta de la Asamblea Legislativa’”, respondió Sigfredo Steidel, director administrativo de los tribunales, en respuesta a la petición de información que fue emitida desde el Senado ayer.

De la respuesta de la OAT se desprende que en dicha petición el Senado buscaba indagar “las razones por las cuales no se han expedido ciertas credenciales de nombramiento para cargos judiciales”.

“Traemos a su atención que la Rama Judicial no tiene rol legal alguno en el proceso de nombramientos judiciales y no emite credenciales”, subrayó Steidel en una misiva en manos de El Nuevo Día.

Ayer, en el inicio de la séptima sesión extraordinaria convocada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Rivera Schatz cuestionó las razones por las cuales La Fortaleza ha demorado más de dos meses en emitir las credenciales para que los jueces y fiscales en cuestión juramenten tras haber sido confirmados por ese cuerpo.

Entre los nombramientos personas allegadas a su administración senatorial, como la subsecretaria del Senado, Cristina Córdova Ponce como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.

El presidente del Senado amenazó con que, si La Fortaleza no tenía hoy una respuesta, se disponía a presentar un recurso judicial para obligar a la Rama Ejecutiva a expedir los credenciales necesarios para la juramentación. La gobernadora no se ha expresado sobre el asunto y este medio le pidió una reacción al Ejecutivo, que al momento no ha respondido.