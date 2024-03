Le otorgán una última prórroga a sobrino de Ricky Martín para que encuentre un nuevo abogado

“Si en los próximos 15 días no comparece con un abogado yo le voy a imponer sanciones económicas. Si las sanciones económicas no surten efecto en este caso se le adelanta y apercibe que el Tribunal podría a llegar a imponer sanciones adicionales” , sentenció el togado.

“Yo no puedo ser abogado y juez a la misma vez y no puedo asesorar a una parte u otra. Si usted lo que me está mencionando es que quiere desistir de su reconvención, le sugeriría que se oriente con un abogado sobre esa determinación. Sí le puedo decir que procesalmente eso no va a disponer del caso y no va a resolver el asunto de comparecer con representación legal”, afirmó el juez.