El Tribunal de San Juan extendió el plazo que le otorgó a ambas partes para entregar las deposiciones y finalizar el descubrimiento de pruebas en torno a la demanda de extorsión y acecho que radicó el astro puertorriqueño Ricky Martin en contra de su sobrino Dennis Sánchez Martin luego de que los equipos legales de ambas partes insinuaran que no contaban con la documentación completa para culminar el proceso.

Según expuso Michael Corona, representante legal de Sánchez Martin, en una vista de estatus celebrada por videoconferencia en el Tribunal de San Juan, el proceso se dilató pues no recibió documentación de la parte demandante desde finales de agosto, cuando se reunió con ellos.

“Los únicos documentos que yo tengo tienen que ver con las órdenes que su señoría emitió y unos documentos que tienen que ver con unas conversaciones incompletas, editadas, por medios sociales”, afirmó Corona al juez que presidió la vista, Arnaldo Castro Callejo.

De igual forma, el abogado dijo que tampoco recibió contestaciones de su interrogatorio hacia el artista, mientras alegó que ya contestó los interrogatorios hacia Sánchez Martin, aunque detalló que hubo preguntas que no pudieron responder de manera puntual.

“Hay cosas allí (en los interrogatorios) como que ‘dígame el nombre de una persona con la que tuvo un empleo un día’ cuando era menor de edad”, expresó Corona.

Por otro lado, los abogados de Ricky Martin, representados durante la vista por la licenciada Dora Monserrate, destacaron que su equipo legal estaría enviando a Sánchez Martín un interrogatorio suplementario y un requerimiento de admisión, adicionales a los interrogatorios que ya se le enviaron.

“También tenemos una serie de órdenes que le vamos a pedir al Tribunal para que se le dirija a una serie de galenos e instituciones médicas de acuerdo al historial de servicios prestados al demandado”, informó Monserrate

Por su parte, el juez Castro Callejo levantó preocupaciones durante la vista, considerando que “se está fraccionando el descubrimiento de pruebas”.

“Yo no tengo problema alguno en ser flexible en cuanto al descubrimiento, pero me están enviando interrogatorios, interrogatorios suplementarios, requerimientos de admisiones. Se está fraccionando una serie de trabajos que en términos de la economía debieron ser atendidos en un asunto. Igual en cuanto a las órdenes. Yo les he atendido todas las solicitudes de órdenes relativamente rápido, pero me parece que tienen que identificar en cuanto al descubrimiento de prueba escrito qué es lo que se va porque no podemos que cada vez que reciba una contestación enviar un interrogatorio nuevo”, estableció Castro Callejo durante la vista.

Ante esto, el juez estableció como término final a ambas partes el 16 de enero “para que si les falta algo del descubrimiento escrito, si es que quedara algo… por suplementar que así lo haga”. Tanto Corona como Monserrate aceptaron el plazo.

Por otro lado, la fecha final para concluir el descubrimiento de prueba fue pautada para el 28 de junio, mientras que el 27 de agosto, a la 1:30 p.m. se llevará a cabo una vista presencial para discutirla junto a las deposiciones.

Las controversias judiciales entre el cantante y su sobrino comenzaron en julio de 2022, cuando le fue concedida a Sánchez Martin una orden de protección por violencia doméstica contra su tío, que fue archivada ese mismo mes por pedido del joven.

Posteriormente, la justicia concedió a Martin Morales una orden de protección por acecho contra su sobrino, que fue extendida por un año en noviembre pasado.

La medida ordena a Sánchez Martin “abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia”, así como a no acercarse a su hogar o al de sus familiares y a no contactarlo por vía telefónica, correo electrónico o redes sociales”.

Por su parte, Sánchez Martin se querelló por agresión sexual contra su tío a principios de septiembre de este año, pero una jueza denegó en octubre la orden de protección solicitada.