La jueza Alexandria Rivera Sáez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, pospuso este miércoles la vista de revocación de la sentencia en probatoria contra el exrepresentante Ramón Luis Rodríguez Ruiz.

Es que el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) llegó tarde a su citación ante el tribunal -al filo de las 10:00 a.m., cuando había sido citado para las 9:00 a.m.- y sin un abogado.

La nueva fecha de la vista fue pautada el lunes, 27 de junio, a las 2:00 p.m., informó la jueza.

Según Rodríguez Ruiz, fue ayer, martes, que logró comunicación con su abogada, Mayra López Mulero.

“Ella me indicó que en el día de hoy no podía atender (el caso) y me dijo que en el día de mañana, (jueves), nos íbamos a sentar para poder ver (si lo representa)”, sostuvo.

Primera Hora contactó a la abogada López Mulero, quien informó que su instrucción a Rodríguez Ruiz fue que acudiera ante el tribunal a solicitar tiempo en lo que ocurría la contratación.

Confirmó que la reunión con el exlegislador sería mañana, jueves.

Rodríguez Ruiz no se expresó a su salida del tribunal.

La semana pasada el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) solicitó que se le revocara la probatoria el exlegislador, impuesta el pasado enero, debido a que este enfrenta una nueva acusación criminal desde el 24 de mayo.

Ese día, la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto por un cargo por violación al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y por el artículo 59 (maltrato) de Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Se le fijó una fianza de $10,000, la cual prestó a través de un fiador privado.