Pese al dolor de haber perdido a su hijo y la suspensión de la vista preliminar, Carmen Santos aseguró este miércoles que confía en el proceso judicial por el choque que cobró la vida de Justin Rafael Santos Delanda, hermano del cantante Arcángel.

A su salida del Tribunal de San Juan, Santos contestó “claro que sí” cuando se le preguntó si confiaba en el trabajo de la fiscalía, que presentó cargos contra Enid Nevares Torres, de 46 años, por conducir en estado de embriaguez y haber causado la muerte de Santos Delanda en el choque.

“Estamos confiados, bien confiados”, expresó Santos, quien estuvo reunida con la fiscalía esta mañana después de que la vista preliminar se suspendió por razones de salud del abogado de la defensa.

La vista preliminar fue pautada para el 3 y 4 de marzo, para cuando la fiscalía espera usar al menos 10 de la lista de 20 testigos que entregó al tribunal.

“Ya lo más fuerte que me podía pasar, pasó”, expresó Santos, tratando de contener el llanto. “Perdí a mi bebé. No me importa esperar ya”.

Describió que siente la presencia de su hijo como la de “un ángel” y que lo recuerda como “un niño muy humilde, con un corazón muy grande”.

“Nada va a devolver a mi niño. Ella tiene que pasar un proceso. Ella cometió una falta y se tendrá que enfrentar a lo que le toque, como yo me he enfrentado a la ausencia de mi hijo, que ya no lo vuelvo a tener jamás”, afirmó.

Los hechos se reportaron en la madrugada del 21 de noviembre pasado, en el Puente Teodoro Moscoso. Las autoridades alegan que la imputada chocó el vehículo Can-Am en el que viajaba Santos Delanda y Keven Monserrate.

Nevares Torres enfrenta tres cargos. Una denuncia es por violación al Artículo 5.07 y los otros dos son por el Artículo 7.06, alegando que le ocasionó la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal al pasajero Keven Monserrate, por “conducir de manera negligente y en estado de embriaguez”, por lo que se expone a un máximo de 15 años en prisión.