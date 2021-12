PONCE.- “Me siento agradecida porque se hizo justicia en nombre de Dios, sobre todas las cosas”.

Así resumió Zaida Ojeda algunos de los sentimientos que la embargaban tras escuchar al juez Daniel Rodríguez declarar culpable este lunes al grafitero José Luis Cornier Torres, alias “Manwe Uno”, por el asesinato de su hija, Valerie Ann Almodóvar Ojeda.

La decisión del juez llegó después de varios meses de haber comenzado el juicio a casi tres años del vil crimen.

“Sé que no me la van a devolver, pero sé que tanto el juez, como los fiscales, les hicieron justicia a mi hija”, manifestó Ojeda. “Solo Dios sabe todo lo que pasó”.

Agregó que está “muy agradecida por todo el pueblo porque la noticia se escuchó en todo el mundo”.

“Tantas amistades que uno ha tenido, que mis dos hijas tienen y todos oraban para que se hiciera justicia. Llegó el momento... y se hizo, se hizo, por la paz de ella y la paz de nosotros y de sus amistades, que estamos todos adoloridos”, abundó.

Por su parte, Omar Binet Ojeda, primo de Ojeda y uno de los testigos del caso, agradeció “el apoyo y la fortaleza para pasar todo el proceso tan amargo que hemos pasado”.

La hermana de Almodóvar Ojeda, Deddie, llegó a pensar que “este día no iba a llegar... Me siento muy confundida”, expresó entre llantos. “Solamente quisiera que las mujeres y las personas que están pasando por esto, no tengan que pasar por esto y ya”.

La sentencia de Cormier Torres quedó pautada para el 14 de enero de 2022.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, también se expresó sobre el fallo y dijo que “se le ha hecho justicia a una familia. Esperamos que la determinación de culpabilidad emitida por el juez del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, honorable Daniel R. López, les brinde paz y consuelo a los parientes y amigos de Valerie Ann”.

La decisión de López surgió después de evaluar la prueba y escuchar los argumentos finales del Ministerio Público y la defensa de Cornier Torres, en una extensa jornada en el Tribunal de Ponce.

Almodóvar Ojeda fue asesinada el 17 de diciembre de 2018 en una residencia de la barriada Baldorioty, en Ponce.

El cuerpo de la mujer de 23 años fue encontrado posteriormente en el barrio Garzas de Adjuntas.

Antes de someter su caso, el Ministerio Público sentó a 10 testigos incluyendo al agente investigador y a un hombre —que se declaró culpable en acuerdo con la fiscalía— que narró que vio cuando Cornier Torres apuñaló a la víctima.

Carlos Pacheco Santiago, alias “Amarillo”, aseguró que Cornier Torres lo fue a buscar para que lo ayudara porque “había matado a la muchacha y necesitaba limpiar y botarla”.

El testigo indicó que, al llegar a la casa, vio que la víctima todavía estaba “tratando de respirar” y que en ese momento Cornier Torres la apuñaló cuatro veces más. Luego, describió cómo le ayudó a limpiar la sangre a cambio de $20 que usó para consumir sustancias controladas.

También, declaró la expareja del acusado como testigo presencial de la escena del crimen. Lorainne Bonet Torres narró que aquel 17 de diciembre Cornier Torres la fue a buscar y, cuando llegaron a la casa, vio el cuerpo. Alegó que el acusado le hizo una historia de que la apuñaló en defensa propia.

El cuerpo de la víctima presentaba 38 apuñaladas, según el informe forense del ICF.

Bonet Torres agregó que, a petición del grafitero, le ayudó a envolver el cadáver en bolsas plásticas.

Otro de los testigos que sentó la fiscalía fue la seróloga del ICF, Ruth Cardona, quien aseguró que los análisis realizados reflejaron que el perfil genético hallado en la empuñadura del cuchillo con el que infligieron las heridas a la víctima corresponde a Cornier Torres.

“En la empuñadura de cuchillo, como conclusión presenta un perfil genético de más de una persona. Los perfiles genéticos que se encontraron fueron los de Valerie Ann y el otro perfil genético parcial que se recuperó, corresponde a Juan Luis Cornier Torres”, acotó.

De otra parte, en el juicio también desfiló una prueba de índole tecnológica, con información extraída del teléfono celular de Almodóvar Ojeda.

Esos datos confirmaron que Almodóvar Ojeda había intercambiado mensajes de voz a través de la aplicación de WhatsApp con Cornier Torres. Los mensajes indican que se encontrarían en la tarde de aquel lunes.

Según la evidencia, a eso de las 12:52 p.m., Cornier Torres le envió un indicador con su localización para que Almodóvar Ojeda llegara.

La agente Igneris Negrón de la Unidad de Crímenes Cibernéticos de la Policía, señaló que la última vez que la víctima usó el teléfono fue a la 1:00:49 p.m.

La evidencia tecnológica también registró los movimientos del auto de la joven, hasta llegar a la residencia del acusado.

Antes de que se encontrara el cuerpo, las autoridades usaron la señal del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en el vehículo de Almodóvar Ojeda para encontrarlo en la residencia de Cornier Torres.