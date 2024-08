Marcas en la escena donde murió Justin Santos evidenciaron cómo ocurrió la colisión y cuál fue el vehículo responsable

Salgado Díaz -quien ha trabajado sobre 60 escenas de accidentes- dijo que en la madrugada del 21 de noviembre de 2021 no estaba laborando, pero que recibió una llamada del director auxiliar del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Policía, el capitán Elvis Zeno , quien le instruyó que debía reportarse a la escena.

Salgado Ríos dijo que llegó a las 3:00 a.m. al lugar y preparó un croquis (dibujos que utilizan distintos expertos en el sistema de justicia criminal, incluyendo forenses) para ilustrar de forma simplificada una escena. En uno de los dibujos, precisó, incluyó los cuatro vehículos implicados en la escena del accidente.

Cuando se le preguntó si le constaba de propio y personal conocimiento cuál fue el objeto que provocó las marcas, el testigo respondió que no. Luego, Salgado Ríos indicó que “en las colisiones lo que habla es la evidencia y la evidencia que había en la escena me decía que había corrido en esa dirección”.

Paramédicos declaran en el juicio

Añadió que la acusada -quien le entregó su licencia de conducir- se notaba relajada y no tenía traumas visibles o signos que indicaran que algo estaba afectando su salud. “No hablaba en la camilla. Estaba mirando hacia el techo”, dijo Pérez Castro, a preguntas del fiscal Edmanuel Santiago Quiles .

“Le preguntamos a la persona su nombre, (si) sabe dónde se encuentra, (si) sabe qué día es y si sabe dónde está... No tuve respuesta. Sus signos vitales se encontraban estables. Solamente podía deducir que su nivel de consciencia estaba alterado porque no respondía nuestras preguntas y no cooperaba en la evaluación de signos vitales”, dijo.