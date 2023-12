La exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier le confesó a la directora de su oficina legislativa, Sheila Mangual, que recibía dinero del salario de otra empleada, Frances Acevedo.

Así lo aseguró Mangual este martes, al declarar como primera testigo del juicio contra Charbonier y su esposo, Orlando Montes Rivera, por corrupción pública.

Durante la audiencia, la fiscal federal María Montañez le preguntó a Mangual si sabía por qué el salario de Acevedo era de $8,000 mensuales en momentos que laboraba como recepcionista de la oficina legislativa de Charbonier.

“La representante (Charbonier) me dijo que el salario de Frances era porque le daba para una deuda que tenía en el IRS”, expuso Mangual, en referencia al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

No trabajó para lo que fue reclutada

La testigo había conocido a Charbonier cuando laboraba como directora regional del Departamento de la Familia, en el 2011, pero no la vio más hasta que comenzaron a coincidir en actividades sociales de amistades. Para ese entonces, Mangual laboraba en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

De junio de 2019 hasta julio de 2019, Mangual trabajó en destaque en la oficina legislativa de Charbonier para supuestamente participar en la revisión del Código Civil. Sin embargo, Mangual aseguró que “no” trabajó con ese tema, mientras que sí fue reclutada para ser la directora de la oficina, en julio de 2019 tras la renuncia del director anterior, Johnathan Alemán.

Asimismo, detalló que continuó en ese puesto hasta que supo que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron la casa de Acevedo en julio de 2020.

“Me fui justo cuando ya había habido la situación de las visitas de los federales... a Frances y Charbonier”, comentó.

“Decidí irme de la oficina porque habían dicho que me habían dado dinero a mí, cuando eso no era correcto”, añadió.

El FBI visitó a Acevedo el 11 de julio de 2020 y luego allanó la casa de Charbonier el 15 de julio de 2020.

Posteriormente, Mangual firmó un acuerdo de cooperación con las autoridades federales, quienes la entrevistaron el 21 y 22 de julio de ese año.

Mangual declaró que, cuando los federales visitaron a Acevedo, recibió la visita de Charbonier a su oficina privada de psicóloga, que opera normalmente después de las 5:00 pm.

Según su testimonio, en ese momento Charbonier le indicó que los federales estaban en casa de Acevedo, quien se había movido de área dentro de su hogar para poder llamar desde el teléfono de un familiar al celular de Montes Rivera, con la intención de hablar con la entonces legisladora.

De acuerdo con su relato, Acevedo le contó que los agentes en ese momento le “están preguntando por el dinero que ella le daba (a Charbonier)”.

“(Charbonier) me dijo que no era su culpa (de Acevedo), que le daba dinero para pagar la deuda del IRS”, abundó.

Charbonier se fue de la oficina. Poco después Mangual recibió una llamada su compañero consensual, Luis Gierbolini, expresidente de la Cámara de Comercio, para comunicarle que el entonces alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, estaba “preocupado”.

Mangual también señaló que, más tarde, se reunieron en un negocio, en Cataño, con Delgado, convicto actualmente por otro caso de corrupción relacionado al esquema del empresario Oscar Santamaría, quien le pidió coordinar una reunión con Charbonier.

El encuentro tuvo lugar ese mismo día, en la casa de un asistente de Delgado, en donde Charbonier, Delgado y Gierbolini se fueron a hablar aparte. Mientras, en otro grupo, Mangual escuchó cuando Acevedo contó a allegados y a la esposa de Delgado, Roxana Sifre, que le había dicho a los agentes federales que le daba dinero a los directores de la oficina, incluyendo a Alemán y a la misma Mangual.

“Yo le dije que eso no era correcto, no es verdad”, declaró Mangual. “Ahí me molesté y le escribí a Gierbolini que me quería ir”.

Pero, como Gierbolini no le contestó, Mangual interrumpió la reunión del otro grupo, por lo que Charbonier notó que estaba molesta.

Tras contarle sobre la expresiones de Acevedo, “la representante dijo: ‘Creo que entendiste mal’”, apuntó Mangual. “Le dije que entendí bien”.

Finalmente acordaron marcharse y llevaron a Charbonier a su residencia en Río Grande.

De acuerdo con la testigo, Charbonier había defendido insistentemente el salario de $8,000 que Acevedo tenía desde antes de que Mangual fuera la directora de la oficina legislativa, y que no lo redujo hasta la intervención de los federales en julio de 2020.

Durante el informe de apertura, la también fiscal federal Kathryn E. Fifield indicó al jurado que el salario de Acevedo, como recepcionista de la oficina de Charbonier, comenzó a inflarse desde diciembre de 2016 hasta alcanzar los $8,000, en verano de 2018.

Para ese momento, apuntó Fifield, de 600 empleados de la Cámara, solamente nueve personas en la Cámara cobraban más que Acevedo, quien solamente era superada en salario por el presidente del cuerpo legislativo.

En su testimonio, Mangual aseguró que, hasta julio de 2020, había aconsejado en varias ocasiones que Charbonier redujera el salario de Acevedo debido a la falta de presupuesto para pagarle a todos los empleados de la oficina.

La respuesta de la entonces legisladora era pedirle a la presidencia o al administrador de la Cámara de Representantes que le hicieran un ajuste o le aumentaran los fondos.

No obstante, el intento no prosperó, según se escuchó en una de las llamadas telefónicas grabadas por el FBI que fueron reproducidas al jurado.

“No se recorta”, fue la contestación que Mangual dijo haber recibido de Charbonier cuando recomendó reducir el salario de Acevedo. Cuando la fiscal le preguntó cuál era la razón, Mangual reiteró fue que “le daba una cantidad de su sueldo a la representante”.

Dinero escondido en pastizal

En otro de los audios reproducidos en sala se escucha cuando Charbonier le pregunta a Mangual si “cogiste los chavitos”.

La testigo explicó que se trataba de un sobre que le había dejado Acevedo y que colocó en la cartera de Charbonier. Mangual dijo que hizo lo mismo por lo menos en dos ocasiones.

A preguntas de la fiscalía, Mangual recordó que, al día siguiente de la visita de los federales a Acevedo, Montes Rivera fue a su casa, portando “un vaso”, para pedirle que le diera un sobre con dinero que Charbonier le había pedido que le guardara.

“Le dije que qué bueno, porque quería darle el dinero”, relató Mangual, quien dijo vivir en un “área boscosa en el campo”.

“Puso el dinero dentro del vaso”, añadió. “Me dijo ‘voy a poner el dinero ahí porque yo no sé si me están siguiendo los federales’”. Precisó, también, que Montes escondió “el vaso entre el pastizal en el terreno que está detrás de la casa”.

Mangual llamó a Charbonier al otro día para que su esposo se llevara el vaso de allí y esta le contestó que ya lo había hecho en la noche.

En su alocución, la fiscal Fifield argumentó que el asunto del dinero escondido era un ejemplo de los intentos de Charbonier y Montes por esconder el dinero de las comisiones ilegales. También apuntó que, cuando el FBI allanó la casa de Charbonier, no aparecía un teléfono celular y, cuando lo encontraron, tenía todos los mensajes y bitácoras de llamadas borradas.

Defensa intenta presentar otra teoría

Durante el informe de apertura, el abogado de Charbonier, Francisco Rebollo, aseguró al jurado que, a través de sus preguntas, demostrará que “otra cosa estaba pasando” y no lo que alega la fiscalía.

En el contrainterrogatorio de Mangual, Rebollo intentó presentar la teoría de que el dinero no habría sido de sobornos ni comisiones ilegales, sino de posibles contribuciones de campaña.

Mangual aceptó que fue la tesorera de la campaña de Charbonier hasta que renunció, en agosto de 2020.

Luego, a preguntas de la abogada de Montes, Anita Hill, la testigo reconoció que desconocía si el dinero que Montes fue a buscar a su casa era del salario de Charbonier.

No obstante, en el redirecto, dijo, a preguntas de la fiscal Montañez, que el dinero nunca fue depositado en cuentas de la campaña, mientras que recalcó que Montes fue quien dijo que escondió el dinero “porque no sabía si lo estaba siguiendo un agente del FBI”.

El juicio continuará mañana, miércoles, con una testigo que fue descrita como alguien que trabajó con una investigación financiera forense.