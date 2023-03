Carolina - Un pedido para conectarse a un poste de luz en una propiedad en la urbanización Haciendas de Canóvanas fue lo que desató la disputa entre vecinos y los presuntos ataques racistas hacia una pareja por parte de una mujer de 86 años en un caso que comenzó a verse durante la mañana de hoy, martes, en el Centro Judicial de Carolina.

En la tarde de hoy, Carmen García Gutiérrez, se sentó en el banquillo de los testigos en la sala de la jueza Diana Conde Rodríguez, para testificar sobre “el génesis” de sus problemas con Luis Ramírez Walker y Chanelly Cortés.

Según García Gutiérrez, esta situación comenzó cuando la pareja le pidió conectar su servicio de luz eléctrica a un poste que la demandante tiene en su propiedad, a lo que esta se negó porque consideraba que estaban tratando de instalar un llamado “pillo de luz”.

La aseveración de García Gutiérrez fue objetada por el abogado de la parte demandada, el licenciado Luciano Cano Rojas, por considerar que se trataba de algo especulativo y no tenía un fundamento de ley, a lo que la jueza dio ha lugar.

La mujer luego pasó a testificar sobre un golpe que recibió en su mano a causa de “una avalancha de piedras” y que evidenció con fotos que sus abogados presentaron en sala y que, según la mujer, fueron tomadas por su hija, pues ella no tiene conocimiento de cómo hacerlo.

De hecho, de acuerdo a la testigo, no fueron solo piedras lo que le arrojaron los demandados, sino que también incluían huevos y hasta excremento de perro. La mujer alegó además que supo que fue la pareja pues los había visto en la carretera corriendo hacia su casa luego del suceso.

El matrimonio Ramírez Cortés (en la foto) ha denunciado, desde el 2019, un patrón de acoso racial por parte de su vecina Carmen García Gutiérrez, de 86 años. (Carlos Rivera Giusti)

La parte demandante además presentó dos videos en donde evidenciaban un foco luminario que, de acuerdo a García Gutiérrez, fue instalado en la casa de los demandados para mantener a la anciana de 86 años “vigilada en mi propio hogar”.

“Estoy vigilada constantemente todo el tiempo en mi casa propia… cuando yo salgo de esa casita estoy consciente que ellos me están vigilando”, testificó la mujer.

La admisión de los dos videos a evidencia también fue objetada por Cano Rojas, quien aseguró que la prueba traída por la parte demandante no dice quién la grabó, con qué herramienta se tomó, la fecha que se tomó, u otras incógnitas.

“La evidencia no habla por si sola. Los documentos no hablan por si solos excepto en particulares excepciones… cuando se quiere presentar un documento, cuando se quiere presentar un video… hay unos procesos de establecer quién toma la foto, cómo se toma… Nosotros no es que pretendamos interrumpir el proceso… lo que se pide es que, si se van a seguir las reglas de procedimientos civiles y las reglas de evidencia, se sigan como se tienen que dar”, explicó abogado de la parte demandada en entrevista con los medios luego de recesadas las labores en la sala.

Durante el transcurso de la mañana, la jueza Conde Rodríguez solicitó a ambas partes a citar sus testigos para llevar a cabo el proceso de juramentación de la prueba. Pese a que la parte demandada sí contaba con todos sus testigos en sala a la 1:00 p.m., la parte de la demandante no logró reunir a los seis testigos que estarían juramentando. De hecho, los únicos testigos que pudieron producir fueron la demandante, García Gutiérrez, la demandada, Cortés, y el hijo de la demandante, Luis Espinet, contra quien, además, se dilucida un proceso criminal tras este presuntamente amenazar a Cortés con un arma de fuego.

Ante la incapacidad de la parte demandante de producir a sus testigos en el caso, la togada emitió una sanción de $2,000 de multa en contra de los abogados de la parte demandante.

La situación se tornó aún más tensa cuando el abogado de García Gutiérrez, Michael Corona, intentó llamar a testificar primero a Cortés, y la jueza no se lo aceptó pues “no puede llamar a una testigo hostil primero”. Corona cuestionó la decisión de la togada de no dejarlo llamar a la testigo en el orden que los licenciados habían determinado, pero pese a sus protestas la jueza se mantuvo firme en que Cortés no estaría testificando primero.

“Ya he dicho que el juez es quien indica cómo se va a desfilar la prueba”, expresó Conde Rodríguez al abogado.

En la mañana de hoy, Conde Rodríguez había adelantado que estaría levantando sanciones a los abogados si no lograban producir a sus testigos al regreso del receso de la 1:00 p.m.

En ese momento, la licenciada Adorno reveló que sus testigos no fueron citados, pues ellos esperaban tomar mucho tiempo con su cliente y con la segunda testigo, quien esperaban fuera Cortés.

Ramírez Walker y Cortés alegan un patrón de racismo y hostigamiento por parte de García Gutiérrez tras estos mudarse a su residencia en la urbanización Haciendas de Canóvanas. Según la pareja, la mujer de 86 años colocó carteles y figuras racistas presuntamente en referencia a ellos.

Sin embargo, el licenciado Corona planteó que ambos Ramírez Walker y Cortés “están invadiendo esa casa. No tienen ningún derecho de estar allí”. A preguntas de los medios sobre si su planteamiento es que no existe conducta racista por parte de su cliente, el abogado se limitó a responder que, “si la ha habido, ha sido provocada por los mismos vecinos”.

El caso reanuda el 6 de abril a las 9:00 a.m.