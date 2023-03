Mayagüez - Laura Pérez Hernández y Giovanna López Albino, sobrevivientes de un accidente de tránsito provocado por un conductor ebrio en el 2020 que les cambió la vida, tendrán que regresar nuevamente al tribunal en abril tras la suspensión de la lectura de sentencia de Daniel Ortiz Torres, quien se declaró culpable por todos los cargos en su contra en enero pasado.

El juez William Machado, del Centro Judicial de Mayagüez, recalendarizó la lectura de sentencia de Ortiz Torres, pautada para hoy, lunes, para 18 de abril, tras la falta del informe presentencia de la oficial sociopenal en su caso por atropellar a tres mujeres en estado de embriaguez y causarle grave daño corporal.

“Me cambió la vida por completo. Perdí mi independencia. Tuve mi trauma y Giovanna también. Las dos familias hemos sufrido, y siguen extendiendo este proceso. Necesitan más días. Me parece que no se ponen en los zapatos de las víctimas porque venir vez tras vez no es justo. Uno termina drenado física y emocionalmente”, lamentó Pérez Hernández, joven de 27 años que perdió parte de su pierna izquierda a consecuencia del incidente.

PUBLICIDAD

Ortiz Torres arrojó .20% de alcohol en la sangre luego de impactar con su vehículo a Pérez Hernández y a López Albino la tarde del 27 de febrero de 2020. Además, las familias de las víctimas señalaron que el hombre ha tenido siete incidentes con la Justicia como posesión de armas sin licencia, uso ilegal de licencia de conducir, otro caso de grave daño corporal, y al menos otros tres casos por manejar vehículos bajo efectos de bebidas alcohólicas, entre otros.

2023 03 20 MAYAGUEZ En el Centro Judicial de Mayaguez ( Tribunal ) se recalendarizo el caso para para abril la lectura de sentencia contra Daniel Ortiz Torres quien por manejar borracho causo que le amputaran pierna a Laura Perez Hernandez y causo dano a otras dos perjudicadas . En la foto ; Daniel Ortiz Torres quien se declaro culpable de las imputaciones . GFR Media / El Nuevo Dia © Jorge A Ramirez Portela (Jorge A Ramirez Portela)

La oficial sociopenal Virgenmina Rivera Irizarry, quien solicitó más tiempo al tribunal para emitir su informe, se abstuvo de dar detalles a este diario al salir de la sala. De acuerdo con el documento que radicó, solicitó 15 días adicionales al juez Machado para terminar de preparar el informe, pues le faltaban entrevistas por realizar como la de la hermana de Pérez Hernández, Marla Pérez Hernández.

Por su parte, Marla Pérez Hernández aseguró que siempre ha estado en la disposición de ser entrevistada. “Nosotros somos víctimas y necesitamos justicia ya”, insistió al llevar una camisa que leía la frase “Justicia para Laura”.

Además, Rivera Irizarry dijo, en sala, que no había recibido la evaluación que hizo la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) a Ortiz Torres. Machado recibió dicha evaluación en un sobre sellado, por lo que la oficial sociopenal resaltó que desconoce sobre el contenido y los resultados de las pruebas realizadas a Ortiz Torres, como su consumo de alcohol.

“El viernes pasado, la trabajadora social solicitó una prórroga. (…) Solicitó una prórroga para poder terminar y brindar un informe completo. Va a entrevistar a la hermana de Laura y también a unos familiares de Daniel”, detalló el fiscal del caso, el licenciado José Arrocho Soto.

PUBLICIDAD

Tras declararse culpable, la defensa de Ortiz Torres solicitó cumplir la sentencia que se imponga bajo arresto domiciliario y que puede trabajar cuatro horas al día.

Sin embargo, las víctimas aseguraron que Ortiz Torres no ha demostrado arrepentimiento por atropellarlas. “Nunca nos ha perdido perdón”, respondió Pérez Hernández. La joven envió la semana pasada una carta al juez Machado solicitando que le aplique la sentencia máxima al acusado, cinco años por provocar daños corporales.

“Todo lo que tiene que ver con salir del trabajo para venir aquí porque es un deber y toda nuestra familia está con nosotros. (El sistema de justicia) tiene que tomar eso en cuenta porque eso nada lo va a devolver”, expresó, por su parte, Albino, quien por poco pierde un ojo y sufrió unas heridas severas tras el impacto de Ortiz Soto en estado de embriaguez.

Alegan que continúa consumiendo alcohol

Acompañadas por sus respectivas familias, ambas sobrevivientes han enfrentado el difícil proceso de ver a Ortiz Torres en la libre comunidad. Señalaron, además, que el hombre tan siquiera se ha acercado a ellas o a sus familias para pedir disculpas por haberles impactado.

“Es irresponsable porque lo seguimos viendo bebiendo. Nuestra familia lo ha visto. Están esperando parece que mate a alguien”, alegó Pérez Hernández.

Arrocho Soto indicó que recibió la denuncia de la familia de Pérez Hernández en la que sostienen que Ortiz Torres estaba en una gasolinera consumiendo bebidas alcohólicas. “De ordinario, cuando se da una fianza, la primera condición que el juez impone es que no puede frecuentar sitios donde se vendan bebidas alcohólicas”, explicó Arrocho Soto.

PUBLICIDAD

El fiscal explicó que le recomendó a Pérez Hernández que diera esa información a la oficial sociopenal para que investigara si en el lugar de los hechos habían cámaras para corroborar el testimonio. “Me parece que esa información se la llevaron a la (oficial) social, y ella entrevistó a una persona relacionada a esa alegación. Y con muchísima razón, tenemos una persona que no es la primera vez que tiene un problema con la justicia”, resaltó Arrocho Soto.

“El Ministerio Público ha estado preparado en todo momento. El acusado se declaró culpable de todos y cada uno de los delitos. En este caso no ha habido ninguna alegación preacordada, y no es que tengamos algo en contra de eso. No hubo ningún tipo de reclasificación”, insistió.