Negociado de Energía defiende ante el Tribunal de Apelaciones decisión de no penalizar a LUMA Energy por mal desempeño

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) defendió su determinación de no incluir penalidades dentro del esquema de incentivos económicos de LUMA Energy , a través de un alegato en el que, paralelamente, justificó su facultad de modificar las métricas propuestas por el operador de la red eléctrica.

En su alegato entregado el pasado viernes –en respuesta al pedido de revisión judicial de LECO–, el NEPR insistió que, si bien tiene la autoridad para imponer penalidades por pobre desempeño, decidió no incluir la posibilidad de multas debido a que análisis en otras jurisdicciones, como Nueva York , han concluido que no necesariamente redundan en un mejor servicio por parte de las empresas reguladas.

“La experiencia de Nueva York con incentivos de eficiencia energética reveló las complejidades de diseñar incentivos con penalidades. Por ello, decidieron eliminar las penalidades previamente previstas, moviéndose a un esquema solo con incentivos positivos. Determinaron que las penalidades incrementaban la aversión al riesgo de las empresas y afectaban negativamente la relación entre los reguladores y las empresas de servicios públicos. Además, consideraron que los costos administrativos y el esfuerzo requerido para monitorear estas penalidades no justificaban los beneficios esperados de castigar el incumplimiento”, expuso el NEPR ante el panel apelativo conformado por los jueces Félix Figueroa Cabán , Fernando Bonilla Ortiz , Ana Mateu Meléndez y Annette Prats Palerm .

“Un esquema basado únicamente en incentivos otorga a LUMA la flexibilidad necesaria en esta etapa inicial para explorar soluciones innovadoras, como la integración de energías renovables y la modernización de la red, sin la presión de sanciones por bajo rendimiento, especialmente considerando que el incumplimiento de ciertos objetivos podría llevar a la terminación”, recalcó el NEPR, que no ha presentado su alegato en respuesta los planteamientos de LUMA.

Métricas contractuales son “ilustrativas”

Aunque el expediente del caso aún no refleja el alegato en oposición al reclamo de LUMA, en el recurso de 35 páginas sometido por el NEPR se exponen varios de los planteamientos que buscan validar su autoridad para enmendar las métricas contenidas en el contrato del consorcio con el gobierno, que el organismo regulador describió como “ilustrativas” y, por lo tanto, no vinculantes.

El NEPR subrayó que no es una de las partes que suscribió el contrato y, por lo tanto, no está obligado por sus disposiciones, al tiempo que señaló que, previo a proveer su certificado de cumplimiento al acuerdo, exigió que se agregara una cláusula que establecería que “ninguna disposición del contrato preliminar se interpretará o considerará como que limita, restringe, reemplaza, suplanta, o de otra manera afecta los derechos, responsabilidades o autoridad otorgada al NEPR conforme las leyes aplicables”.

El esquema avalado por el NEPR incluye un modelo de bonificaciones escalonados, que permitiría a la empresa, por ejemplo, reclamar desde el 25% hasta el 150% del monto estipulado para un objetivo particular (“benchmark”), siempre y cuando no se exceda el tope anual de incentivos. Los parámetros, asimismo, contienen unos niveles mínimos de desempeño (“baselines”) dentro de los cuales no se concederían bonificaciones hasta que se alcance el umbral designado para el 25% del incentivo.