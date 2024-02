No ha lugar del Tribunal a pedido de revisión de Eliezer Molina Pérez para ser candidato independiente

“Ante la letra clara y libre de ambigüedades del Código Electoral y su reglamentación aplicable, y los hechos no controvertidos y aceptados por el propio Molina Pérez de que nunca presentó las certificaciones, de que la documentación requerida estaba en trámite y de que no se realizó la prueba de detección de sustancias controladas completa y en el término de 24 horas, este tribunal no tiene discreción y se ve obligado a resolver que Molina Pérez no cumplió con todos los requisitos para ser certificado como candidato independiente al Senado por Acumulación”, declaró el juez.