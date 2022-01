El segundo juicio contra Pablo Casellas Toro, por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, quedó paralizado hoy, lunes, hasta tanto el Tribunal de Apelaciones no resuelva un recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público en el que exigen que medie un veredicto de unanimidad para que sea absuelto de los cargos.

El proceso no solo está sujeto a la determinación del Tribunal de Apelaciones, sino que tanto la fiscal Janet Parra como la defensa de Casellas Toro, encabezada por el licenciado Harry Padilla, han anticipado que acudirían al Tribunal de Supremo de recibir una determinación adversa, por lo que el segundo juicio podría no ocurrir hasta el próximo año.

“Cualquiera de los dos que el Apelativo nos resuelva en contra, vamos a ir al Supremo”, dijo Parra.

La defensa de Casellas Toro busca que a su cliente no le aplique una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Centeno que requiere unanimidad tanto para hallar a alguien culpable de delito como para absolverle. A nivel de Primera Instancia, la defensa prevaleció en su argumento.

“Si le aplica la norma, le debe aplicar tal y como fue establecido en Pueblo v. Centeno y no que el acusado escoja lo que convenga que le aplique”, argumentó Parra, al sostener que la prueba no cambiará ni tampoco se añadirá evidencia que ya no se haya presentado.

A pesar de esta determinación del máximo foro local, Padilla sostuvo que tienen probabilidad de prevalecer. “Centeno no tiene efecto retroactivo y esa es la controversia que está (dilucidándose)”, señaló el licenciado. “Lo que se tiene que probar es la culpabilidad, la inocencia no se prueba”, insistió.

Casellas Toro llegó a la sala 704 del Tribunal de Bayamón a eso de las 9:07 a.m. acompañado por el licenciado Padilla y una de sus hijas, María José Casellas Paredes, quien lo sujetaba de su brazo. Llevaba un pantalón crema y una camisa blanca. No quiso emitir comentarios sobre su estado de ánimo y de salud.

Pablo Casellas estuvo acompañado en todo momento por su hija, María José Casellas Paredes. (Ramón “Tonito” Zayas)

“No, no te va a hacer ninguna expresión”, respondió el licenciado a preguntas de este medio a Casellas Toro sobre su estado de salud. “Está un poquito delicado de salud, pero podemos prepararnos para el caso”, expresó Padilla.

El corredor de seguros permanece en libertad bajo supervisión electrónica desde el pasado 21 de agosto de 2020, cuando prestó una fianza de $2 millones luego de que el Tribunal de Apelaciones aplicara una orden retroactiva sobre la unanimidad de los veredictos en casos criminales.

La jurisprudencia local acogió la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de que todos los juicios en casos criminales deben resolverse mediante veredictos unánimes. El jurado del primer juicio contra Casellas Toro, compuesto por seis hombres y seis mujeres, tuvo un veredicto de 11-1.

Las partes acordaron sostener varias reuniones entre los meses de febrero y marzo para atender asuntos que no intervenga con el tema ante la consideración de Tribunal de Apelaciones. Mientras, para el 11 de julio se señaló una vista de los estados de los procedimientos.