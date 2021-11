Cuando el licenciado Harry Padilla argumentó este lunes que la normativa de unanimidad en las determinaciones del jurado no le aplica de forma retroactiva a su cliente, Pablo Casellas, hizo tal defensa única y exclusivamente en caso de que el veredicto de un jurado lo absuelva de los hechos que se le imputan y por los que ya fue encontrado culpable una vez, aunque no con unanimidad.

“La norma siempre ha sido el principio de favorabilidad”, sostuvo Padilla al plantear que, en cualquier caso, las partes de la normativa que aplicarían incluso de forma retroactiva son las que benefician a cualquier ciudadano acusado de un crimen. En este caso, su cliente, Casellas. La argumentación surge a raíz de una moción presentada por el abogado, para que en el segundo juicio que enfratrá Casellas a partir del 31 de enero de 2022, un jurado lo pueda absolver en una decisión que cuente con el favor de al menos 9 de los miembros. Pero, en el caso contrario, que reine la normativa federal de unanimidad.

El acusado enfrentó juicio desde 2013 hasta 2014 por supuestamente asesinar a su esposa Carmen Paredes. En ese proceso un jurado lo encontró culpable, en una decisión 11-1. El cuerpo baleado de la mujer fue encontrado la mañana del 14 de julio de 2012 en su residencia en Guaynabo. Luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinara en Evangelisto Ramos V. Louisiana en abril de 2020 que el veredicto unánime que rige la corte federal aplica de igual modo a las cortes estatales, Padilla solicitó un nuevo juicio para Casellas, petición que fue concedida.

Cónsono con la determinación del máximo foro judicial federal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el 9 de septiembre de este año que “solo será válida la instrucción (a un jurado) que explique que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad deberá ser unánime”, al resolver el caso Pueblo v. Nelson Daniel Centeno.

La fiscal Janet Parra, que lidera el caso por parte del Ministerio Público, cuestionó las intenciones de Padilla. “Paradójicamente la defensa le dice a usted”, planteó dirigiéndose a la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, “que, a partir del caso de Ramos nos aplica la unanimidad, porque así lo estableció el Tribunal federal y porque a nivel federal aplica la unanimidad para condenar. Pero es que también a nivel federal aplica la unanimidad para absolver. Entonces, nos aplican las determinaciones federales, en cuanto a unanimidad, pero te voy a aplicar la que me conviene. La que yo entiendo que no me conviene, esa no me aplica”.

El Ministerio Público argumentó este lunes que los derechos y el debido proceso de ley que cobijan a Pablo Casellas de cara a su segundo juicio no se ven impactados cuando se aplica la normativa de de veredicto unánime en una determinación de no culpabilidad de parte de un jurado, de la misma manera que aplica en un veredicto de culpabilidad.

“Cuando se trata de establecer unanimidad para la convicción, la defensa no cuestiona el poder del Supremo. Pero cuando se trata del poder para absolver, entonces sí se cuestione el poder del Supremo”, afirmó la fiscal Janet Parra.

Al final de las argumentaciones, la jueza dejó claro que no existe controversia en torno a la normativa de unanimidad, para un veredicto de culpabilidad o de absolución, a partir de las determinaciones del Supremo, tanto federal como estatal. “La controversia es si se aplica o no a los casos anteriores al caso de Centeno”, subrayó, al tiempo que añadió que emitirá su decisión por escrito.

“Yo lo que estoy diciendo es que Centeno no aplica a hechos pasados”, dijo Padilla en declaraciones a los periodistas, en el exterior de la sala 501 del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los hechos por los que Casellas es acusado corresponden al 2012. “Todo caso que se radique luego del 9 de septiembre de 2021 le aplica Centeno. Todo hecho después del 9 de septiembre le aplica Centeno”, reiteró. Este no sería el único intento de Padilla, que también radicó una moción similar en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, por cargos de violencia de género y hostigamiento sexual. En esa controversia, tanto el Tribunal de Primera Instancia como Apelaciones no coincidió con la apreciación del abogado, reconoció a este medio. Tan pronto como hoy mismo, Padilla se disponía a radicar un recurso ante el Supremo, en busca de una determinación del Máximo Foro Judicial estatal.

La postura del Ministerio Pública es que la determinación sí aplica en el segundo juicio de Casellas, que iniciaría a finales de enero próximo, aunque los hechos hayan ocurrido en el 2012. “El caso de Centeno es de 2016. En ese caso el Supremo estableció que era unánime, retroactivamente. No hay diferencia alguna con el caso de Pablo Casellas. Que uno fue en el 2012 y otro fue en el 2016, ambos sería retroactivo y (el Supremo) ya lo hizo en Centeno”, apuntó Parra en respuesta a preguntas de El Nuevo Día.

Antes, en sala, el fiscal Andrés Pérez también argumentó que “no tendría ningún sentido que el Tribunal apruebe una norma para que después no se aplique a los casos pendientes (de adjudicación)“.

Padilla, por su parte, insistió en que la doctrina de la retroactividad no se puede aplicar, “porque en el efecto neto de la doctrina no es que garantiza un derecho adicional, lo que hace es que quita un derecho”. También dijo que tal aplicación quebrantaría el debido proceso de ley que cobija al acusado.

Pero el Ministerio Público sostuvo que la normativa de unanimidad no le resta derechos al acusado, sino que reitera “la carga más pesada” que sobre los hombros de los fiscales. “El Ministerio Público tiene una carga más pesada, porque tiene que derrotar la presunción de inocencia del señor Casellas”, afirmó Parra.