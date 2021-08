El gobernador Pedro Pierluisi tiene hasta el 31 de agosto para informarle al juez federal Pedro Delgado las razones para ordenar que los empleados públicos tienen que estar vacunados contra el COVID-19 o -al menos- presentar una prueba negativa semanalmente.

El juez Delgado estableció ese plazo luego de que cuatro empleadas del gobierno de Puerto Rico demandaran a Pierluisi el pasado 11 de agosto, pero luego enmendaran las alegaciones el 16 del mismo mes.

La semana pasada, Pierluisi se mostró confiado en que prevalecerá contra la demanda, indicando que “ese caso no tiene méritos”.

“El Departamento de Justicia y sus abogados defenderán la constitucionalidad de la orden ejecutiva que emitimos. Ya hicimos toda la investigación jurídica antes de que esa orden se emitiera. Está claramente justificada desde el punto de vista constitucional, tanto de nuestra constitución como la de Estados Unidos”, afirmó el primer ejecutivo el pasado 12 de agosto.

Según el expediente público del tribunal federal, la demanda fue sometida por Zulay Rodríguez Vélez, Yohama González, Leila G. Ginorio Carrasquillo y Julissa Piñero.

Las demandantes solicitaban una vista de interdicto preliminar, pero el juez federal se las negó.

Delgado señaló que la solicitud del interdicto fue solicitada en la noche del 17 de agosto, por lo que pasaron dos días laborables desde que entró en efecto la orden de la vacunación compulsoria.

“La moción guarda silencio sobre la tardanza en solicitar un interdicto preliminar y no se refiere a ningún daño sufrido por los demandantes durante los primeros dos días de efectividad de la OE (Orden Ejecutiva) 2021-058”, indicó Delgado.

Ante ese escenario, estableció que para el mediodía del 26 de agosto las partes informen al tribunal la evidencia y los testigos que presentarán.

En la demanda, las cuatro empleadas establecen que la orden de Pierluisi viola sus derechos constitucionales y la catalogan de “arbitraria y conspicua”.

Señala que, aunque reconoce que la orden es “bien intencionada”, amplía la severidad de la pandemia en la Isla y plantea que el COVID-19 “nunca puso en peligro el funcionamiento normal de nuestro sistema de atención médica”.

La demanda basa su argumento en que ha habido un promedio de 38.2% camas de hospitales desocupadas entre el 1 de junio y el 16 de agosto.

Sin embargo, no menciona el aumento reciente en hospitalizaciones. Tan reciente como el pasado 4 de julio había al menos 41 hospitalizados por COVID-19. En siete semanas, esa cifra se elevó a 509 personas hospitalizadas.

La misma demanda reconoce que la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Al indicar que con el 68.1% de la población con al menos una dosis de la vacuna, “nuestro sistema de salud no se estresará en el futuro”.

Incluso, admite que a nivel de todo Estados Unidos el porcentaje de casos de COVID-19 entre los vacunados son bajos, y señala que los CDC esperan que sí hayan algunos contagios entre los que tengan las dosis.

También presenta estadísticas que evidencian que más personas no vacunadas han sido hospitalizadas y han muerto.

No obstante, los demandantes usaron esa estadística como “evidencia de que la gente vacunada no tiene que temerle a la gente no vacunada”.

Mientras, denuncia que la obligación de presentar semanalmente una prueba negativa de COVID-19 representa una imposición onerosa para las demandantes.

Además de solicitar al juez que declare inconstitucional la orden de la vacunación compulsoria, las demandantes plantean que está fuera de lugar por ser un campo ocupado por el gobierno federal y que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas inglés) no ha provisto una aprobación completa de la vacuna.

Además, piden que se señale innecesaria una declaración jurada para rehusarse a la vacunación, que se les permita trabajar de forma remota y que el gobierno conceda una vista a cada empleado para determinar si pueden realizar su labor de esa forma.

En la alternativa, solicitan que el gobierno le requiera pruebas negativas a cada empleado público, conceda licencias pagadas para que las demandantes puedan obtener los referidos médicos y hacerse las pruebas y reembolsarle los gastos asociados a las pruebas semanales, incluyendo los deducibles, entre otros remedios.