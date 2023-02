En una apertura atípica del Tribunal Supremo de Puerto Rico, los jueces del máximo foro mostraron ayer sus diferentes posiciones en relación a la colegiación compulsoria de los contadores públicos autorizados (CPA) al compararla con estados como Nueva York, Texas y Florida, que no obligan a estos profesionales a estar colegiados para ejercer la profesión.

“La vista reflejó un poco las posiciones de los jueces en este tema de la colegiación compulsoria y lo dividido que puede estar, en el Tribunal, considerar algunos de los elementos aquí aplicables, sobre todo los elementos de viabilidad y efectividad”, explicó el procurador general, Fernando Figueroa Santiago, al culminar el encuentro en la sala de conferencia del Supremo.

El derecho fundamental a la libre asociación se encuentra bajo el escrutinio estricto de los jueces del Supremo ante la llegada de la demanda radicada por Félix Norman Román Negrón y Virgilio Vega III. Estos dos CPA activos demandaron, en el 2019, al Colegio y la Junta de Contabilidad de Puerto Rico tras alegar que estaban siendo obligados a pagar una cuota profesional para practicar la profesión o sino serían suspendidos.

Mientras, tanto el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) como el procurador general defendieron la colegiación compulsoria, ya que alegaron que no es viable que Junta de Contabilidad ejerza todas las funciones que tiene la entidad y no existiría un “mecanismo menos oneroso” para velar la calidad de la profesión en el país.

Esta vista oral, que duró casi tres horas, fue la primera sobre colegiaciones en la historia del Tribunal Supremo. Esta apertura atípica solo ha ocurrido 15 veces desde el 2000.

“Fue un proceso muy pertinente para demostrarle al Tribunal que esta colegiación compulsoria de contadores públicos autorizados, al igual que los abogados, no se justifica. Creo que pudo ver que, al igual que otros 50 estados y territorios de Estados Unidos, se puede regular esta profesión sin obligar a dos personas a pertenecer a una institución que no quieren”, expresó, por su parte, el abogado de los demandantes, Ramón Rosario Cortés.

El CCPA principalmente argumentó que, de no existir la colegiación compulsoria de estos profesionales, no tendrían la jurisdicción de evaluar la gestión y calidad de las personas que no fueran parte de la organización, creada en el 1997.

Dos de los jueces que más insistieron en cuestionar a las partes sobre las razones por las cuál sobrepasar un derecho fundamental fueron Erick Kolthoff Caraballo y Rafael Martínez Torres, quienes en el pasado han avalado otras decisiones de eliminar la colegiación compulsoria de otros gremios.

Por su parte, el juez Luis Estrella Martínez insistió en que se debía realizar un análisis práctico de la viabilidad de la Junta, velando también por el interés del consumidor de los servicios de los CPA.

En el 2014, el máximo foro decretó inconstitucional la colegiación compulsoria para los abogados. Posteriormente, llegaron las impugnaciones de los mecánicos y técnicos automotrices y, luego, la de los médicos veterinarios. En ambas instancias, el Supremo falló de igual manera.

“La profesión de la contabilidad tiene unos requisitos de la autorregulación que requieren que tengas una entidad que vele por la corrección y la calidad de los documentos, que el producto de los CPA se haga correctamente según los estándares”, expresó la abogada Verónica Ferraiuoli Horned, como parte de la argumentación del CCPA.