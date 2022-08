A pesar de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan estaba listo para comenzar la vista preliminar de Raul Maldonado Gautier— exsecretario de Hacienda que enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y perjurio—, la jueza Yazdel A. Ramos Colón pospuso este viernes la vista a petición de la defensa del imputado tras la falta de un mandato del Tribunal de Apelaciones.

“Luego de analizar el documento de notificación del Tribunal de Apelaciones y que no hayamos recibido el mandato, este Tribunal no puede entrar en la vista de hoy”, dictó la jueza Ramos Colón ante la petición de la defensa.

La vista preliminar fue pautada para comenzar el 9 de noviembre a la 1:00 p.m. para continuar el 14 de noviembre todo el día, comenzando desde las 8:30 a.m.

La defensa de Maldonado Gautier, a cargo de los licenciados Alberto Rivera Ramos y Mayra López Mulero, presentó, en junio pasado, un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para reclamar la entrega de una copia del informe de “auditoría forense” realizado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que dio paso a la radicación de cargos en su contra.

La jueza detalló que esperan por recibir el mandato del Tribunal de Apelaciones para continuar los debidos procesos en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. “Nuevamente, aclarando de que a menos que el Tribunal Supremo no me paralice, continuamos los procesos. No voy a esperar más. Una vez se reciba el mandato vamos a continuar los procesos”, exclamó la jueza.

Ayer, la defensa del exsecretario de Hacienda solicitó una reconsideración de la determinación del Tribunal de Apelaciones de que no existía prueba exculpatoria. Además, el licenciado Rivera Ramos adelantó que, de ser necesario, acudirán al Tribunal Supremo.

“Fuimos al Tribunal de Apelaciones y la sentencia fue notificada el 5 de agosto, pero como dicta el reglamento tenemos 15 días para reconsiderar. El trámite procesal en estos momentos es que el caso está paralizado”, explicó el licenciado Rivera Ramos al salir de la sala 608.

Los fiscales Miguel Colón Ortiz y Manuel Núñez Corrada, en representación de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), señalaron que atrasar la vista es parte de una estrategia de la defensa para dilatar los procesos.

“Esto no es más que técnicas dilatorias para retrasar los procesos. Ellos tienen derecho a acudir al tribunal que entiendan y, una vez resuelva, si no se acoje el recurso, entraremos al ver el caso. Hoy, vinimos con nuestro testigo. Un solo testigo vamos a presentar. Este es un caso tan claro que no necesitamos presentar más testigos en esta etapa”, expresó Colón Ortiz.

Contra el exsecretario de Hacienda durante la gobernanza de Ricardo Rosselló Nevares se presentaron, en febrero de este año, tres cargos por violaciones a la Ley de Ética al, supuestamente, no informar alegados ingresos como $77,915.91 en su informe de 2016, $80,762.36 en el informe financiero correspondiente al año 2017 y $10,000 en el año 2018.

Asimismo, al exfuncionario se le imputan tres violaciones al Código Penal por el delito de perjurio al presuntamente mentir bajo juramento cuando certificó a la OEG que los datos provistos en esos estados de situación eran correctos.

“Le adelanto que el Tribunal está listo desde el día uno. Esto es un caso que comenzó en febrero. Me caracterizan atender las cosas como ameritan”, dijo, por su parte, la jueza a la defensa antes de evaluar las nuevas fechas de la vista preliminar.

Al Maldonado Gautier presentarse hoy por videoconferencia, Ramos Colón le reiteró que para la próxima vista debía asistir al Centro Judicial de San Juan.

“El señor Maldonado Gautier tendrá que asistir presencialmente. La única manera que se le va a excusar es que se presente algún documento que justifique su ausencia (presencial)”, inisitió la jueza Ramos Colón en sala.