La vista en alzada por violencia doméstica contra el exdirector de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome Garffer Croly, se pospuso hoy, miércoles, para el próximo 21 de mayo por petición de la defensa.

El abogado de Garffer Croly, Mario Moczó González, declaró ante la jueza Mariela Miranda Recio, en la sala 502 del Tribunal de Bayamón, que no estaba preparado para iniciar el proceso judicial en alzada contra su cliente por el delito 3.1 de Violencia Doméstica (maltrato físico y sicológico).

El delito imputado se vio ya en una vista preliminar el pasado mes de febrero, en la que el tribunal determinó que no había causa para juicio. En ese momento, la fiscal Ruth E. González, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Bayamón, presentó denuncias en contra de Garffer Croly por conducta asociada a maltrato sicológico y físico contra su expareja.

De acuerdo con la investigación, el imputado, presuntamente, insultó y empujó a la víctima en este caso.

A su salida de la sala, Moczó González aseguró a preguntas de El Nuevo Día que confía en que la jueza evaluará la prueba y volverá a determinar no causa para un juicio.

“Confiamos en la juez. Yo quiero confiar en que sí (prevalecerá su cliente). Yo siempre he tenido que confiar en el sistema, no me queda de otra”, acotó.

Cuestionado sobre si los recientes señalamientos de la falta de empatía del sistema judicial en casos de violencia machista afectarán esta vista en alzada, Moczó González insistió en que confía en que el resultado será el mismo que la etapa anterior.

“La situación de lo que pasa en el país impacta las instituciones, pero nosotros confiamos que en la jueza volverá a escuchar la prueba”, afirmó.

No es la primera vez que el también exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica enfrenta un pleito legal por estas imputaciones.

La perjudicada en este caso es la misma mujer a quien se le otorgaron órdenes de protección contra Garffer Croly.

La semana pasada ocurrió el más reciente incidente que involucra a Garffer Croly, luego de que la mujer acudiera a la Policía después de que el imputado, presuntamente, la llamó vía la aplicación de Messenger, acto que violenta la orden de protección. Desde ese día, Garffer Croly permanece sumariado en la cárcel de Bayamón luego de que el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) pidiera al tribunal que se cancelaran los servicios de fianza y supervisión electrónica por burlar las condiciones que se le impusieron en el caso de violencia doméstica.

“Como cualquier mujer en este proceso, (ella) quisiera que culmine lo antes posible”, indicó la abogada de la perjudicada, Brenda Ríos, cuando se le preguntó del estado emocional de su cliente.

Las nuevas fechas para esta vista preliminar en alzada son el próximo 21 de mayo y el 4 de junio.

Publicaciones en redes sociales

Momentos antes de que se llamara este caso en la sala 502, este medio constató que desde la cuenta de Facebook de Garffer Croly se publicó un mensaje que minutos más tardes se borró.

Sin embargo, Moczó González negó que su cliente tuviera un celular en el interior de la cárcel y, en su lugar, sostuvo que terceras personas manejan las redes sociales de su cliente.

“Yo tengo redes sociales. En mis redes sociales se debe estar publicando algo. Ahora mismo estando preso, él (Garffer Croly) tiene gente que administra su cuenta. Él no tiene celulares y nada por el estilo”, respondió a preguntas de este medio.

Al tiempo, añadió que su cliente está “destruido” emocionalmente, porque “él nunca ha estado preso”.