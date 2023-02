Caguas - El juicio contra Steven Sánchez Mártir, acusado de asesinar a Pedro Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018 mientras convalecía en una habitación del hospital HIMA San Pablo, entrará en su etapa final el próximo miércoles, 22 de febrero de 2023, cuando se espera que el jurado recibirá las instrucciones para iniciar el proceso de deliberación.

La sesión celebrada hoy, jueves, en la sala 304 del Tribunal de Caguas comenzó con una hora y 45 minutos de retraso debido a problemas técnicos para establecer comunicación con la última testigo del ministerio público, la científica forense Tarah Helsel del laboratorio estadounidense RJ Lee Group, empresa que llevó a cabo el análisis de rastros de pólvora en un abrigo enviado por el agente Carlos Vázquez Gómez, adscrito en ese momento a un grupo de trabajo del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Helsel, quien testificó mediante la plataforma electrónica Zoom desde Estados Unidos, fue la científica forense que llevó a cabo las pruebas de residuo de pólvora en el abrigo que, según explicó Vázquez Gómez el miércoles, fue enviado desde Puerto Rico.

El abrigo es una pieza clave de evidencia pues, según captaron las cámaras de seguridad del hospital el día de los hechos, el hombre sospechoso de asesinar a Marrero Díaz, y quien el ministerio público señala como Sánchez Mártir, llegó a la institución con un abrigo gris.

Sánchez Mártir, supuestamente, descartó el abrigo en los predios del hospital luego de, alegadamente, asesinar a Marrero Díaz. Dicho abrigo fue ocupado durante la investigación, pero como salió a relucir ayer, miércoles, la Fiscalía de Caguas desconoce su paradero, razón por la que el Departamento de Justicia lanzó una investigación.

La jefa de Fiscales, Jessika Correa González, confirmó a El Nuevo Día que ordenó una pesquisa para conocer qué pasó con esa pieza de evidencia, por lo que declinó ofrecer más detalles. La funcionaria añadió que la Fiscalía cuenta con más prueba que presentarán durante el juicio. Las fiscales Maribel Mojica y Lourdes Cruz Vélez no sometieron el caso al finalizar la vista de hoy, jueves.

Se desconoce el paradero del abrigo desde, al menos, el 26 de febrero de 2019, cuando Vázquez Gómez, según testificó, recibió la pieza de evidencia de vuelta tras los análisis realizados por Helsel en RJ Lee Group y la entregó a la agente investigadora Lisandra Aponte.

Como parte de su testimonio, Helsel explicó que recibió el paquete, que contenía el abrigo y un sobre, el 5 de noviembre de 2018.

“En el paquete se incluyó una hoja con instrucciones de ATF de realizar pruebas a la manga derecha del abrigo, así que analicé muestras tomadas de la manga derecha. No abrí, ni analicé, (el contenido) el sobre porque no se proveyeron instrucciones de analizarlo”, resaltó Helsel.

La científica forense testificó que encontró residuos de pólvora en las muestras tomadas de la manga derecha del abrigo enviado por ATF desde Puerto Rico. Helsel explicó que llevó a cabo el análisis mediante el uso de un microscópico de escaneo de electrones (SEM).

En el contrainterrogatorio, la abogada Jane Hoffmann Mouriño, representante legal de Sánchez Mártir junto con los letrados Alexis Álvarez y Emilio Rivera, llevó a Helsel a indicar que no realizó pruebas al contenido del sobre, que en el informe preparado por la científica forense no menciona que el abrigo era gris con rayas negras corriendo por cada una de las mangas y que no se tomaron ni analizaron muestras de otras partes del abrigo como la manga izquierda.

Al Hoffmann Mouriño preguntarle a Helsel si había manera de determinar cómo llegaron los residuos de pólvora a la manga derecha del abrigo, la testigo resaltó que no tenía manera de determinarlo, ni la fecha en que las partículas llegaron a la muestra. La abogada de defensa argumentó que las partículas pudieron haber llegado a la manga al entrar en contacto con una superficie con residuo de pólvora.

“No tengo manera de determinar cómo los residuos llegaron a la (muestra) manga”, contestó Helsel.

Ante las preguntas de la fiscal Maribel Mojica, Helsel aclaró que, tras abrir la caja, el abrigo que recibió era gris, casi en su totalidad, con rayas negras corriendo a lo largo de cada manga.

Durante la vista celebrada el miércoles, la seróloga forense del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Bárbara González Vázquez, testificó que encontró material genético que concuerda con Sánchez Mártir en una colilla de cigarrillo ocupada en una de las entradas del hospital la noche de los hechos.

Pietaje de cámaras de seguridad capturaron el momento en que un hombre, que se alega es Sánchez Mártir, lanzó la colilla poco antes de entrar al recinto hospitalario el 2 de agosto de 2018. Dicho pietaje fue mostrado al jurado más temprano durante el proceso judicial.

González Vázquez también llevó a cabo pruebas de ADN al abrigo, una camisa, a unas piezas de calzado, a un mahón y a particulado recuperado en aplicadores de un vehículo Honda Odyssey.

La seróloga del ICF indicó que, de las piezas que eligió para realizar pruebas (por considerarlas como las candidatas con mayor probabilidad de albergar material genético), también recuperó material del abrigo color gris marca RBX, de una camisa, del guía y de la palanca de cambios del vehículo.

No obstante, la perito añadió que las muestras del abrigo, la camisa, el guía y la palanca de cambios arrojaron material genético de más de dos personas. En contrainterrogatorio, González Vázquez indicó que no pudo concluir que el material genético del abrigo perteneciera al perfil genético de Sánchez Mártir.

La jueza Sylkia Carballo Nogueras citó al jurado y a las partes para el 22 de febrero, cuando espera poder dar las instrucciones al jurado para que puedan comenzar el proceso de deliberación.