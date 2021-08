La fiscalía de Carolina anunció una lista de 38 testigos contra José Carlos Aponte Ramos por el asesinato de cuatro miembros de una familia en la madrugada del 1 de enero de 2020 en Trujillo Alto.

Los testigos y la prueba documental comenzarían a desfilar en un juicio después de más de un año y medio del asesinato de un hombre, una mujer y sus dos hijos menores de edad.

El Ministerio Público y la defensa apuntan a la pandemia del COVID-19 como la principal razón para que haya tomado tanto tiempo en llegar al punto de comenzar el juicio, con la selección del jurado que ya hoy, viernes, entró en su tercer día.

“El proceso de la pandemia nos paró”, dijo el fiscal Juan Domínguez Villegas. “Íbamos a tener rápido la vista preliminar, pero con la pandemia se extendió demasiado tiempo. También hubo suspensiones entre la defensa y enfermedades de la defensa y fiscales, que pasamos por el COVID”.

Por su parte, la licenciada Mayra López Mulero, quien es abogada de Aponte Ramos, dijo que el retraso se debe a “causas ajenas a las partes y al tribunal”.

“Esto es inherente al COVID-19 y, ahora, a la variante delta, que esperemos que no se manifieste aquí”, expresó López Mulero, quien lamentó que la Rama Judicial no haya ordenado que los candidatos a jurado informen si están vacunados o no, o que al menos presenten una prueba negativa.

“Es altamente imprudente. No sé cómo la Rama Judicial está permitiendo que los jurados no divulguen esa información, sobre todo con lo que está ocurriendo en el país con la variante delta”, comentó.

El Nuevo Día supo que también hubo atrasos relacionados al proceso para que uno de los testigos, que es menor de edad, pudiera declarar por circuito cerrado.

La dilación provocó que Aponte Ramos saliera bajo libertad condicionada mediante el mecanismo de “habeas corpus” del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues el juicio en su contra no inició dentro de los seis meses después de ser arrestado por primera vez.

En su contra, el Departamento de Justicia radicó 11 cargos por el asesinato a tiros de Edwin Ramos Monje, su esposa Dorothy Wickline, y los dos hijos gemelos de la pareja, Jorge y Erick, de 9 años edad, en la residencia de la familia en el sector Los Ramos del barrio Carraízo en Trujillo Alto.

Al momento de anunciar la acusación, las autoridades informaron que Ramos Aponte es pariente de las víctimas y que vivía cerca de la residencia donde ocurrieron los hechos.

El Tribunal de Carolina encontró causa para juicio en todos los cargos, después de que escucharan el testimonio de varios testigos, incluyendo una amiga de la familia, Ana Doble Ruiz, quien revivió en el tribunal la trágica experiencia de haber llegado a la casa poco después del tiroteo y encontrar a Wickline agonizando, junto al cuerpo de uno de los niños, hasta que dejó de respirar.

“Tenemos un caso sólido en el que se probará, más allá de duda razonable, las imputaciones que se hacen”, dijo el fiscal.

La selección del jurado se reanudará el 13 de septiembre, fecha en que debió comenzar el juicio.

Según Domínguez Villegas, “lamentablemente no llegaron muchos candidatos para el jurado, por lo tanto se están citando nuevos paneles para el 13 de septiembre”.

“Muchos de los candidatos se excusaron. Otros no llegaron y se están haciendo las gestiones para ver las razones. Pero, en general, las personas que llegaron fueron 16”, detalló.

De ese total, ocho - siete mujeres y un hombre - eran interrogados hoy por López Mulero, con preguntas sobre si habían leído sobre el caso y al menos una de las personas dijo que sí.

La abogada también anotó que, de esos candidatos, cuatro dijeron tener hijos o nietos menores de edad.

“Está en la etapa más importante de un juicio de esta naturaleza”, expuso López Mulero. “Buscamos asegurarnos que ese jurado sea objetivo, imparcial y que esté libre de prejuicios, y que no responda a sensacionalismo o influencias ajenas a la prueba”.