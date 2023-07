Carmen Rosa, madre de Justin Santos Delanda, hermano del exponente urbano Arcángel y quien falleció en 2021, llegó hoy, viernes, al Tribunal de San Juan con la esperanza que, luego de más de un año, el proceso corra más rápido para sentir que se le está haciendo justicia a su hijo.

“Espero que la muerte de Justin no sea en vano, que la persona tome un poquito más de consciencia. Justin partió, pero es la vida de nosotros. Como quedamos nosotros. Así de la misma forma, hay cientos y cientos de padres que la vida le cambió”, manifestó Rosa al llegar al Tribunal de San Juan.

La vista de supresión de evidencia continuó en la sala 1104 de la jueza Nerisvel Durán Guzmán tras la defensa de Mayra Nevárez Torres, representada por Ramón Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz, impugnaran la firma que aparece en el documento de remisión de la prueba de alcohol que se le realizó a la imputada. Además, alegan que el Estado no siguió los debidos procesos en ley para obtener dicha muestra que arrojó .29% de alcohol en la sangre, cuando el límite para conductores de vehículos livianos en .08%.

PUBLICIDAD

“Espero que esto se acabe el día de hoy porque llevamos ya casi un año en este proceso. Estamos aquí porque el peso de la prueba le corresponde al Ministerio Público. En la medida que ellos se atrase, se atrasa el proceso. Estamos cuestionando el proceso que se llevó a cabo con la muestra de alcohol en la sangre, y ellos tienen que traer muchos testigos para sustentar ese proceso”, indicó el licenciado Nevárez Andino.

“Hay un reglamento del Departamento de Salud que es específico y tienen que llevarlo al pie de la letra. Además, de la firma estamos impugnando la falta de una orden judicial para intervenir con esa persona. Lo que estamos buscando es que se elimine el resultado de la prueba de alcohol”, abundó el abogado.

Además, Nevárez Andino indicó que la pena de su representada se reduciría de 30 años a 10 años.

Nevárez Torres, de 46 años, enfrenta cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

Según la investigación, el 21 de noviembre del 2021, Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en el puente Teodoro Moscoso en estado de embriaguez y en contra del tránsito provocando la muerte de Santos y daños de grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía, quien iba de pasajero en el vehículo del hermano de Arcángel.

PUBLICIDAD

“No solo yo; el pueblo de Puerto Rico y el mundo está pendiente a lo que está pasando con esta situación. Estamos agarrados de Dios… Realmente, lo que estamos buscando es que esto no pase desapercibido y que las personas entiendan que no pueden seguir guiando bajo los efectos del alcohol y que simplemente pasará un proceso, me voy a mi casa dos años. Esa no es la solución”, indicó Rosa.

La vista de supresión continúa en sala con el interrogatorio del fiscal Edmanuel Santiago Quiles a un caligrafo del Instituto de Ciencias Forenses.