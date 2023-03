La vista de supresión de evidencia de la prueba de embriaguez a la que fue sometida Mayra Enid Nevárez Torres, acusada de causar la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del artista urbano Arcángel, se retomará el próximo 26 de abril, luego que el fiscal Edmanuel Santiago Quiles no concluyó con el contrainterrogatorio del perito en caligrafía de la defensa, Evaristo Álvarez Ghigliotti.

El juicio contra Nevárez Torres no ha comenzado puesto que los abogados Ramón Nevárez Andino y Ramón Nevárez Ortiz impugnaron, no solo la firma que aparece en el documento de remisión de la prueba de alcohol en la sangre, sino también que el Estado no siguió los debidos procesos en ley para obtener dicha prueba de alcohol.

El proceso de vista de supresión de evidencia comenzó en noviembre de 2022, y en una vista del 30 de dicho mes y año, Álvarez Ghigliotti, un perito en caligrafía con 34 años de experiencia, testificó que, tras llevar a cabo un análisis del documento dubitado (cuya validez está en duda), concluyó que la firma no es de Nevárez Torres.

Durante la sesión celebrada desde las 2:00 de la tarde ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, Santiago Quiles, quien lleva el caso con el también fiscal Jesús Torres González, entró en el tercer día de contrainterrogatorio de Álvarez Ghigliotti.

La vista fue una difícil de seguir pues, aunque Álvarez Ghigliotti habla español, al parecer está acostumbrado a hablar y testificar en inglés. Tampoco ayudaron las designaciones en el informe preparado por el perito, donde asignó la letra K a las muestras tomadas a Nevárez Torres y la letra Q al documento bajo impugnación. Fueron múltiples las veces en las que se creó confusión por las letras de designación del documento y las muestras, y en varias ocasiones Durán Guzmán tuvo que intervenir para aclararle a Álvarez Ghigliotti a qué documento y/o muestra se refería Santiago Quiles y para repetirle las preguntas esbozadas.

Ante las preguntas de Santiago Quiles, Álvarez Ghigliotti reconoció que existen semejanzas entre la firma en el documento de prueba de embriaguez (el documento cuya validéz impugna la defensa), otro documento de entrega de propiedad del Negociado de la Policía y las muestras que el propio perito le tomó a la acusada.

Álvarez Ghigliotti también reconoció que existen semejanzas entre las conexiones de trazos entre las letras R y A del nombre Mayra en el documento indubitado, el documento de propiedad de la Policía y las muestras, aunque también señaló que en otros ejemplos recolectados, no hay una conexión, sino que los trazos se tocan.

Durante el contrainterrogatorio también se señaló que el acento en la A de Nevárez a veces aparece y a veces no, inclusive en las muestras tomadas a Névarez Torres que ella misma escribió.

Según la investigación, el 21 de noviembre del año pasado, Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en el puente Teodoro Moscoso en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos.

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por ley para vehículos livianos es de 0.08%.

A más de un año del fatal suceso, aún no comienza la etapa de juicio en su fondo.

Contra la acusada pesan cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito –por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal al pasajero Keven Monserrate Gandía– al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.

Si Durán Guzmán acoge los argumentos de la defensa y ordena la supresión de la prueba de alcohol, la pena a la que se expondría la acusada bajaría de 15 a unos ocho años de cárcel, y con la posibilidad de cumplir la condena mediante probatoria.