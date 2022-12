Un perito con 34 años de experiencia concluyó que la firma que aparece en el documento de remisión de la prueba de alcohol en la sangre que le realizaron a Mayra Enid Nevárez Torres, acusada por la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del exponente urbano Arcángel, no sería de ella.

Así lo testificó hoy, miércoles, Evaristo Álvarez Ghigliotti ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en la continuación de una vista de supresión de evidencia, ya que la defensa alega que Nevárez Torres no firmó el documento y que el Estado no siguió los debidos procesos en ley para obtener la prueba de alcohol.

De lograrlo, la pena a la que se expondría la acusada bajaría de 15 a unos 8 años de prisión y con la posibilidad de que cumpla la condena en libertad probatoria.

El experto, quien figura como prueba de la defensa, indicó que analizó y comparó el documento en duda con muestras que le tomó a la acusada.

“Concluí que la firma no era de la persona a la que yo le tomé la muestra”, aseguró.

Álvarez Ghigliotti precisó que le tomó a Nevárez Torres sobre 45 firmas, incluyendo una con la mano izquierda. Además, utilizó tres documentos firmados previamente que le llevó Nevárez Torres, uno de ellos del Negociado de la Policía.

“En este caso (en el documento de remisión), tiene bastantes diferencias, si vamos letra por letra. La “M” es bastante distinta. Si cogemos la “a” es mucho más pequeña y definida de la que está en cuestión”, detalló.

En su comparativa, contenidas en un informe sometido en sala, el experto precisó que Nevárez Torres tiene “la tendencia” de mantener sus letras verticales o inclinarlas a la derecha. Sin embargo, sostuvo que en el documento cuestionado las letras estaban inclinadas hacia la izquierda.

Asimismo, el testigo resaltó que, la letra con la que se rellenó el formulario era “similar”, “se parece mucho”, a las firmas contenidas en el documento.

Todas estas comparativas fueron presentadas en tablones que mostraban las firmas que aparecen en el documento de remisión de la prueba de alcohol y las muestras que tomó el perito.

Por otro lado, Álvarez Ghigliotti rebatió la conclusión del experto del Instituto de Ciencias Forenses -quien determinó que las firmas pertenecían a Nevárez Torres- porque no le tomaron huellas dactilares al documento, no le realizaron pruebas caligráficas a todas las personas que intervinieron con la remisión y por fijarse más en las similitudes que en las diferencias.

“En mi caso, encontré más diferencias que similitudes”, dijo.

No eran las mismas condiciones

En el contrainterrogatorio, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles resaltó el hecho de que la letra con la que se rellenó el formulario era “similar” a las firmas, pero que no eran idénticas.

Además, logró que Álvarez Ghigliotti aceptara que la acusada no se encontraba en las mismas condiciones que cuando firmó el documento: acostada y, según los testigos anteriores, con signos de embriaguez.

“Las personas ebrias suelen escribir más grande o más pequeño. Pueden haber variaciones de inclinación”, admitió.

Ante estos cuestionamientos del Ministerio Público, El Nuevo Día le preguntó al fiscal fuera de sala si entonces el perito de Ciencias Forenses, Héctor Figueroa Ramos, le tomó muestras a Navárez Torres acostada y ebria.

“Él (Figueroa Ramos) dará las contestaciones en su momento y las justificaciones de hacer lo que hizo en su momento, y de las conclusiones”, contestó.

En el caso de las muestras caligráficas tomadas por la defensa, se realizaron en las oficinas del abogado Carlos Pantoja, en horas de la mañana del pasado 22 de abril, en presencia de los abogados de la acusada, Ramón A. Nevárez Andino y Ramón A. Nevárez Ortiz. Las recolecciones, que duraron menos de una hora, se hicieron de pie y sentada para poder “detectar variaciones cuando la persona está firmando”, explicó Álvarez Ghigliotti.

“Una chapucería”

La vista se vio interrumpida cuando el Ministerio Público intentó utilizar en el contrainterrogatorio partes del informe del perito de Ciencias Forenses diferentes al entregado al Tribunal y a la defensa.

“No sé si catalogar eso como error. Nunca había visto eso, que se vaya a traer un informe que no está preparado ni formalizado para ser presentado en un tribunal. Quizás falta de seriedad, de formalidad, del mismo perito. No puedo decir que fueron los fiscales, pero se supone que velen en traer un informe bien preparado… No un bonche de papeles sueltos. Y menos, que nos dan una copia de un informe, como que es el original, y resulta ahora que el otro tiene un sinnúmero de marcas adicionales que no tenía el que nos entregaron”, manifestó el licenciado Nevárez Andino.

De hecho, mientras las partes discutían el documento se escuchó a la jueza en sala decir “es una chapucería” y “dañó el informe”.

Según explicó fuera de sala el fiscal, el perito de Ciencias Forenses le realizó al documento unas marcas adicionales sobre el análisis que haría durante su testimonio.

“Hubo una apreciación distinta de lo que es un documento original entre el Tribunal, la defensa y el Ministerio Público, pero el documento original, según los formatos del Instituto de Ciencias Forenses, está bajo el poder del perito”, dijo Santiago Quiles.

La jueza ordenó que se creara, para mañana, un nuevo informe certificado página a página por el Instituto de Ciencias Forenses y que se le entregara una copia a la defensa, junto con el documento presentado hoy con las marcas.

“No quiero que se haga la impresión de que tenemos otro informe que no se entregó o era un documento distinto… Ese documento es exactamente el mismo que tiene la defensa y el Ministerio Público. No se alteró, no se modificó, nada”, puntualizó el fiscal.

La vista continuará mañana, a la 1:30 de la tarde, para la continuación del contrainterrogatorio a Álvarez Ghigliotti. Asimismo, se espera que el perito de Ciencias Forenses testifique.

Según la investigación, el 21 de noviembre del año pasado, Nevares Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos.

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por ley para vehículos livianos es de 0.08%.

A más de un año del fatal suceso, aún no comienza la etapa de juicio en su fondo.

Contra la acusada pesan cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito –por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal al pasajero Keven Monserrate Gandía– al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.