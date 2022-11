Carmen Rosa Santos, madre de Justin Santos Delanda, el hermano del exponente urbano Arcángel que murió en medio de una accidente vehicular en el puente Teodoro Moscoso, se mostró hoy, martes, confiada con el sistema de Justicia del país.

Sus expresiones surgieron antes de una vista de supresión de evidencia ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en el que los abogados de Mayra Enid Nevárez Torres alegan que la acusada no firmó los documentos requeridos para que le realizaran una prueba de alcohol en la sangre.

“Confío en el Sistema. Esto está en manos de una persona. Sabemos que están buscando que esto se alargue, se alargue y se alargue. No me importa el tiempo que pase, así sean 10 años, voy a estar aquí”, sostuvo la madre.

De acuerdo con la investigación, el 21 de noviembre del año pasado, Nevares Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos.

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por ley para vehículos livianos es de 0.08%.

A más de un año del fatal suceso, aún no comienza la etapa de juicio en su fondo.

Actualmente, la defensa —compuesta por Ramón A. Nevárez Andino y Ramón A. Nevárez Ortiz— le pide al Tribunal que se suprima de la evidencia el resultado de la prueba de alcohol de su clienta.

“Me parece que es una forma de ellos querer librarse de una responsabilidad… Estamos claros que ellos lo que están buscando es una razón para quitarle un poquito el peso que le tiene que caer a ella”, opinó Rosa Santos.

Asimismo, la mujer alegó que, pese al accidente en el que estuvo involucrada, Nevárez Torres ha sido vista comprando bebidas alcohólicas.

“¿Eso es lo que están pidiendo, que tenga cárcel domiciliaria y tenga esta libertad de seguir tomando?”, cuestionó. “Ella va a un trabajo. Tiene la libertad de entrar a un negocio, comprar bebidas e irse a su casa. A mí también me gustaría tener a Justin, así sea bañándolo, vistiéndolo, dándole de comer y eso no pasa. Ella sí tiene el privilegio de estar en su casa”, añadió.

Rosa Santos también manifestó antes de entrar a sala que continuará luchando contra el delito de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

“Quiero que el pueblo de Puerto Rico esté claro, ya no estoy haciendo esto solo por Justin. Justin ya partió y está en un lugar hermoso y estoy consciente de eso, me tardé en aprenderlo. (Lo hago) para que no siga pasando. Voy a trabajar por todos los casos contra el tránsito o bebidas alcohólicas. Voy a estar ahí porque, probablemente, ese fue el mensaje que Justin quiso dejarme, que su muerte no fuera en vano”, expresó.

Contra Nevárez Torres pesan cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito –por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal al pasajero Keven Monserrate Gandía– al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.