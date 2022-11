El agente Benedicto Oquendo Torres testificó hoy, martes, que él escribió en un documento oficial el nombre de Mayra Enid Nevárez Torres —acusada de la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del exponente urbano Arcángel— en el espacio que se suponía que ella firmara.

Sin embargo, el oficial alega que esa acción, en el documento de las advertencias policiales antes de realizarle una prueba de alcohol en la sangre a la acusada, no conforman una falsificación y que, entreparéntesis, él especificó que ella se negó a firmar.

“Yo no falsifiqué ninguna firma. Como declaré, era para identificar el documento. Solamente se puso el nombre para identificarla”, dijo Oquendo Torres.

Sus expresiones surgieron al salir de la sala 1104 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde continuó una vista de supresión de evidencia ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán.

Y es que los abogados de Nevárez Torres —Ramón A. Nevárez Andino y Ramón A. Nevárez Ortiz— alegan que el Estado no siguió los debidos procesos para realizarle a su clienta la prueba de alcohol en la sangre y solicitan que ese resultado no sea utilizado durante el proceso judicial.

Según la investigación, el 21 de noviembre del año pasado, Nevares Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson en estado de embriaguez y en contra del tránsito, y provocó el accidente fatal en el que estuvieron involucrados varios vehículos.

A la imputada se le hizo una prueba de alcohol en sangre que arrojó .29%. El límite permitido por ley para vehículos livianos es de 0.08%.

Entre sus argumentos, la defensa alega que los agentes investigadores no le transfirieron a Oquendo Torres motivos fundados para que pudiera, sin haber visto la escena, ir al hospital de la Universidad de Puerto Rico Dr. Federico Trilla, en Carolina, y obtener la prueba de sangre.

Para el abogado Nevárez Andino, tampoco es suficiente que Oquendo Torres haya visto esos motivos, como son los ojos rojizos y un hablar pesado, en el hospital.

“Usted tiene que atar eso (los motivos) con el hecho de que la persona está conduciendo. Por eso, en las advertencias de ley lo primero que se le dice a la persona es: ‘Tengo motivos fundados para entender que usted está conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes’. Él nunca la vio conduciendo y en el hospital, obviamente, menos”, sostuvo el licenciado fuera de sala.

Cuando la prensa le cuestionó que, en caso de los accidentes, son muy pocas las veces que un agente logra ver a la persona conduciendo en estado de embriaguez, Nevárez Andino indicó que los procesos de advertencias en el Negociado de la Policía “son un desastre”.

“Eso es un problema que ellos tienen y yo no se lo voy a resolver”, manifestó. “La cuestión es que cuando renuncias a un derecho constitucional tienes que hacerlo válidamente, conscientemente y razonablemente. Y en esas condiciones que ella (la acusada) estaba, no. Le hicieron una prueba que no es conforme a derecho”.

Sobre el hecho de que la acusada fuera consciente en ese momento de lo que ocurría, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles aseguró que una persona ebria es capaz de entender sus derechos y firmar documentos.

“La persona ebria puede tomar determinaciones en diferentes momentos. Lo argumentaremos en su momento”, indicó.

Otra de las disyuntivas expuestas por la defensa es el hecho de que, en otro documento, esta vez en el de la remisión tras hacerle la prueba de sangre, aparecen dos firmas de Nevárez Torres.

No obstante, hoy en sala el agente Oquendo Torres testificó que solo vio a la acusada firmar una sola vez.

“Lo que pasó fue un revolú”

La segunda testigo del día fue la enfermera Jarell Marie Acevedo Nazario, quien laboraba en el hospital la madrugada del accidente.

La joven indicó que a eso de las 4:00 de la mañana llegó el agente Oquendo Torres y preguntó por una paciente que había tenido un accidente en el puente Teodoro Moscoso. Tras verificar en el sistema, lo llevaron hasta el cubículo I-9.

Allí, otra enfermera identificada como Gina Encarnación validó el nombre de la paciente como Mayra Nevárez Acevedo, quien le confirmó que estuvo en el accidente y “accedió voluntariamente” a la toma de muestra de sangre para el análisis de alcohol.

“Se le indicó que le íbamos a tomar la prueba de alcohol y ella nos dio el brazo… Ella no dijo nada, no se quejó, no dijo que no quería”, relató Acevedo Nazario.

La enfermera aseguró que esa noche ella estaba asignada a otra área y que solo participó del proceso porque era nueva y nunca había realizado uno. Asimismo, que firmó el documento de remisión como testigo y que vio cuando la acusada también lo hizo.

Posteriormente, a eso de las 6:00 de la mañana, Acevedo Nazario realizó una ronda y, al entrar al cubículo I-9, le preguntó a Nevárez Acevedo si se acordaba de lo sucedido.

“Ella me contestó que no se acuerda muy bien, que lo que pasó fue un revolú”, dijo la enfermera, quien también recordó en sala que la paciente “todavía tenía los ojos rojizos” y que percibió “olor a alcohol en ella”, a pesar de que llevaban mascarillas por la pandemia del COVID-19.

Luego, la paciente le habría preguntado la hora “porque a las 8:00 de la mañana tenía un trabajo nuevo” al que quería llegar.

Durante la tarde también declaró el enfermero Xavier Rivera Delgado.

Se espera que en la continuación de la vista mañana, a las 2:00 de la tarde, testifiquen dos examinadores calígrafos, uno del Ministerio Público y el otro de la defensa.

Contra la acusada pesan cargos por violación a los artículos 5.07 y dos del 7.06, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito –por ocasionarle la muerte a Santos Delanda y grave daño corporal al pasajero Keven Monserrate Gandía– al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez. También enfrenta un cargo menos grave bajo el Artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez.