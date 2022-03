El productor artístico Raphy Pina Nieves solicitó ayer, miércoles, al tribunal federal que le permita continuar libre bajo fianza mientras el Tribunal de Apelaciones en el Primer Circuito de Boston atiende la apelación que someterá para tratar de revertir su veredicto de culpabilidad.

En diciembre pasado, Pina Nieves resultó convicto por un jurado federal por cargos de posesión ilegal de armas de fuego.

A dos semanas de la vista en la que el juez Francisco Besosa dictará sentencia, el próximo 1 de abril, la defensa de Pina Nieves radicó un recurso relacionado con su ya previamente anunciada intención de apelar.

Recursos apelativos de algunos casos han tardado varios años antes de que sean resueltos por el foro apelativo Boston.

“El señor Pina Nieves no presenta un riesgo de fuga ni de riesgo de seguridad, y su apelación levantará asuntos sustanciales de ley que, si decididos a su favor, es probable que resulte en un nuevo juicio”, indicó la moción radicada por los abogados María Domínguez, Javier Micheo Marcial, Manuel Franco y Francisco Rebollo.

Destacaron que desde conocer que estaba bajo investigación criminal el 1 de abril de 2020, el productor se entregó voluntariamente a las autoridades y ha cumplido con todas las condiciones de la libertad bajo fianza.

También recordó que, aunque la fiscalía federal pidió que estuviera ingresado en prisión hasta la sentencia, el mismo juez Francisco Besosa determinó que no representaba un peligro para otras personas, ordenando a que estuviera en confinamiento domiciliario y con grillete.

“Esas condiciones son suficientes para asegurar que Pina Nieves no presenta un riesgo de fuga si se le permite mantenerse libre pendiente a la apelación”, agregó la moción.

Además, los abogados argumentaron que la jurisprudencia permite el tribunal considere la libertad sujeto a apelación si tiene posibilidades de prevalecer en el foro judicial intermedio.

En la moción, señalaron que ese es el caso de Pina Nieves porque el “juicio de este caso fue fundamentalmente injusto por una serie de graves errores, algunos de ellos de magnitud constitucional”.

Apuntaron que, por ejemplo, el tribunal federal en Hato Rey aceptó “erróneamente” como evidencia una expresión que hizo uno de los abogados en una moción previo al juicio cuando era “inadmisible bajo las reglas”.

La expresión de uno de los abogados de Pina Nieves es la siguiente: “Solo el hecho de que el Ministerio Público se enteró de que el acusado estaba resignado al hecho de que tendría que pasar un tiempo en prisión es una tremenda ventaja para tener en las negociaciones de declaración de culpabilidad”.

La defensa indicó que durante el juicio la fiscalía federal usó esa expresión como una admisión de culpa de parte de Pina Nieves. Argumentaron, sin embargo, que admitirlo como evidencia “fue erróneo, ya que la declaración del abogado de Pina Nieves no fue de hecho”.

“En cambio, fue una referencia del abogado, en el contexto de plantear un perjuicio para el acusado, por información supuestamente obtenida por el Ministerio Público a través de un informante, indicando que Pina Nieves le había dicho a otros que estaba resignado a ir a prisión como resultado de los delitos imputados”.

“Como resultado, se trataba de rumores inadmisibles, cuya admisión errónea corrompió fatalmente la imparcialidad del juicio de Pina Nieves”, agregaron los abogados, resaltando que no se le permitió explicar el contexto de esa expresión en el tribunal.

Alegaron que admitir esa expresión también afectó el derecho a la defensa de Pina Nieves, pues convirtió al abogado en un “testigo no juramentado” y negando el derecho constitucional a confrontar a los testigos que se presenten en su contra.

Asimismo, la defensa del productor artístico denunció que otro error del caso para apelar fue que la fiscalía expuso en su argumento de refutación hechos que no eran parte de la evidencia y que “sugieren la culpabilidad” de Pina Nieves por crímenes que no son los que estaba acusado.

Los abogados se refieren a que la fiscalía expresó al jurado lo siguiente: “Está bueno, verdad, si tienes armas ilegales en tu casa, pero la casa pertenece a otra persona a la que puedes culpar. ¿Verdad? ‘Oh, eso es de Omar’. Pero la cosa es que Pina no contaba que lo estaban grabando. La unidad de lavado de dinero estaba investigando a Pina, y luego dice todo esto sobre sus armas. Él no contaba con eso. Y no puedes culpar al FBI”.

La defensa objetó, pero el juez respondió: “Bueno, la unidad de lavado de dinero estaba investigando al señor Pina”.

Pero la defensa recordó que la conversación sobre las armas ocurrió en una llamada interceptada al teléfono de Joed Romero Soler y no al de Pina Nieves.

“Ninguno de los agentes (que declararon durante el juicio) testificaron que estaban investigando a Pina Nieves por lavado de dinero”, afirmaron los abogados de la defensa.

De igual manera, plantearon que fue perjudicial para Pina Nieves cuando el juez eliminó todo el testimonio de uno de los dos testigos de la defensa.

Alegaron que se le violó el derecho constitucional bajo la Quinta y Sexta Enmienda a presentar una defensa completa.

Señalaron que al eliminar el testimonio de un corredor de bienes raíces “y diciéndole al jurado que era irrelevante, el tribunal socavó seriamente la defensa del señor Pina Nieves”.

“El hecho de que vivía en otro lugar (Miami) que no fuera la casa en la que se encontraron las armas y las municiones (Caguas) era una defensa objetiva y legalmente válida, y era fundamental para que el jurado pudiera evaluar de manera justa si tenía la intención de ejercer control sobre esos artículos”, afirmaron.