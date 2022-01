La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) informó este viernes que, por razones de salud de los fiscales asignados al caso, se suspendió la radicación de denuncias contra el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier y, por consiguiente, la vista de causa para arresto, conocida como Regla 6.

Los fiscales de la Opfei, Manuel Núñez Corrada y Juan Catalá Suárez, debían acudir a la sala de investigaciones del Centro Judicial de San Juan para presentar cargos contra el exfuncionario, quien entre 2017 y 2019 fue uno de los hombres con más poder en el gobierno de Puerto Rico al ocupar en ese corto periodo bajo la administración de Ricardo Rosselló varios de los cargos gubernamentales más importantes, entre ellos secretario de Hacienda.

“Núñez Corrada regresó de vacaciones la semana pasada y en estos momentos padece COVID-19. En vista de ello hoy sería atendida solamente por el fiscal Catalá Suárez. Sin embargo, desde las 3:00 de esta madrugada, este se encuentra en sala de emergencia de un hospital atendiendo una delicada situación de salud”, indicó

PUBLICIDAD

En sus primeras expresiones públicas desde que se conoció que se radicarían cargos en su contra por delitos que aún se desconocen, Maldonado dijo a su salida del Tribunal que todo este proceso tiene su origen en el ex gobernador Rosselló, aunque no abundó sobre la denuncia.

“Esto (las denuncias criminales) es un encargo del cabildero de la corrupción Ricardo Rosselló”, manifestó Maldonado al salir del Tribunal, en referencia a su exjefe, quien renunció en medio de multitudinarias protestas en el verano de 2019, luego que se hiciese público un chat en la aplicación Telegram junto a sus más cercanos colaboradores.

En el chat, cuya filtración se atribuyó tiempo después Maldonado, se revelaba una administración obsesionada con impactar las encuestas en medios de comunicación y redes sociales para obtener resultados favorables a su imagen, así como la operación institucional de una red de “trolls” que buscaba desacreditar a la prensa, periodistas, así como a políticos de oposición y a quien pensara distinto a sus intereses. El chat también estaba lleno de insultos, expresiones machistas, sexistas, misóginas y homofóbicas, entre otras, e incluía burlas a los muertos que causó el huracán María.

Cuestionada por El Nuevo Día sobre las razones de la suspensión, la presidenta del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, reiteró las situaciones de salud detalladas por la Opfei en su comunicado e indicó que cuando los fiscales se reestablezcan coordinarán una nueva fecha con el Tribunal y con la abogada.

“Otro de los fiscales hizo la gestión en el Tribunal (para informar que no se radicarían las denuncias) y se le avisó a la licenciada Mayra López Mulero, temprano en la mañana de hoy también, para que no llegara al Tribunal, para que fuera su opción si llegaba o no llegaba”, dijo la presidenta del Panel.

PUBLICIDAD

No obstante, aun cuando sabía que la vista no se realizaría López Mulero fue al tribunal junto con su cliente, quien estuvo acompañado por su esposa, Elizabeth Nieves, y su hijo, Raul “Rauli” Maldonado Nieves.

La abogada dijo que fueron allí a cumplir con el Tribunal y con el trámite, aun cuando el proceso judicial se inicia cuando se presentan las denuncias. Tanto López Mulero como Maldonado Gautier e incluso la esposa del exfuncionario aprovecharon su comparecencia al Tribunal para rechazar que el exsecretario de Hacienda infringiera leyes o disposiciones éticas.

Por su parte, la abogada de Maldonado Gautier catalogó de “barbaridad” la determinación de suspender la vista, en lugar de que otro fiscal especial independiente no relacionado al caso lo radicara en vista de que usualmente la Opfei somete sus casos por el expediente, que incluye declaraciones juradas, y no sienta testigos.

“Yo estoy aquí cumpliendo con una orden del tribunal. Aquí hay una situación, alegadamente, que tiene que ver con la salud de los fiscales. Pero el punto no es ese, el punto es cuántos fiscales hay en la Opfei, cuál es el impedimento de empezar esto ya. Esto es una barbaridad, una burla”, manifestó a preguntas de la prensa.

A su llegada al tribunal, López Mulero condenó que, pese a que ha estado en comunicación con los fiscales especiales, todavía no se le ha informado cuáles son las alegaciones contra su cliente.

“Esto no es un crimen de violencia”, comentó la abogada. “Esto es un asunto enmarcado en una Ley de Ética Gubernamental. Aquí no debe haber ningún secreto”, agregó.

PUBLICIDAD

Cuatrienio interrumpido

Maldonado Gautier no completó el cuatrienio administrativo en el que fue secretario de Hacienda, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), principal oficial financiero del gobierno (CFO, por sus siglas en inglés) y secretario de la gobernación.

El contador público autorizado (CPA) y abogado fue destituido el 24 de junio de 2019 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares a pocas horas de que dijera en un programa de radio que en Hacienda existía “una mafia institucional de muchos años” que tenía acceso a información privilegiada de contribuyentes que usaba para extorsionar y que, entre los involucrados en esas actividades, había “funcionarios afiliados a la administración de alto nivel”.

Rosselló Nevares atribuyó el despido a que supuestamente Maldonado Gautier no le había informado sobre la corrupción gubernamental que aseguraba existía en la agencia como tampoco le mencionó que sospechaba que funcionarios de su administración eran parte de ella. La presunta desinformación a la que estuvo sometido el mandatario fue lo que supuestamente le hizo perder la confianza en el secretario.

Ese desencuentro fue el primero de varios que luego hubo entre la administración Rosselló Nevares y la familia Maldonado. Raúl Maldonado Nieves, hijo del destituido secretario de Hacienda, de inmediato hizo expresiones en las redes sociales para defender la integridad de su padre. Luego, participó en algunos medios de comunicación en los que aprovechó para llamar corrupta a la administración de gobierno de la que salía su padre.

Algunas semanas después del despido de Maldonado Gautier de la gestión gubernamental, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó 889 páginas de un chat de la aplicación Telegram que mostraban comunicaciones entre el entonces gobernador y varios de sus más allegados colaboradores en las que usaban un lenguaje soez, prejuiciado y vulgar contra personas y sobre situaciones cotidianas, del gobierno y la política.

PUBLICIDAD

Aunque nunca ninguno de ellos lo ha admitido, desde el verano de 2019 se rumora que la familia Maldonado estuvo involucrada en la publicación de esos mensajes que provocó la salida de sus cargos gubernamentales de todos los funcionarios activos en ese chat, la recisión de contratos de otros y posteriormente, la renuncia del gobernador Rosselló Nevares.

Investigaciones

En noviembre de 2020, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) archivó una investigación que realizaron sobre el contenido del chat. Los dos fiscales asignados concluyeron que no hubo conducta criminal en el uso del chat o de las revelaciones que hicieron en esas comunicaciones.

Este miércoles, en cambio, la Opfei anunció que presentaría denuncias contra Maldonado Gautier, pero no dijo cuántas ni por cuáles delitos.

Mayra López Mulero, abogada de Maldonado Gautier, ha dicho que las investigaciones y la presentación de cargos son parte de un patrón de persecución y represalias contra su cliente por haber develado que existía una “mafia institucional” en Hacienda que involucraba a varios funcionarios de alto nivel en la administración gubernamental.

Sobre la pesquisa que lleva a la radicación de cargos hoy, solo ha trascendido que en abril de 2021 la Opfei encomendó una investigación a fondo a los fiscales Juan E. Catalá Suárez y Manuel E. Núñez Corrada sobre la posibilidad de desviaciones de la ley en el otorgamiento de un contrato en Hacienda a la compañía Risco Insurance, quien tiene como oficiales a Javier y Valerie Jimenez Galarza, hijos del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en junio de 2021, los FEI ampliaron la pesquisa para incluir asuntos relacionados a una auditoría forense sobre los informes financieros remitidos por Maldonado Gautier a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

De una revisión que hizo y publicó El Nuevo Día en enero de 2020 de los resúmenes de los informes financieros del exsecretario de Hacienda disponibles en la página de la OEG se desprende que Maldonado Gautier contaba en 2016 con un capital de $2.3 millones porque tenía activos por esa cifra y no reportaba deudas.

Al año siguiente, cuando ya ejercía sus funciones públicas, contrajo una deuda hipotecaria de $597,098, dijo tener una reducción de $25,198 en sus inversiones y una disminución de $120,000 en el valor de sus propiedades inmuebles, que redujeron su capital ese año a $1.6 millones.

El resumen financiero que publica la OEG no muestra en qué utilizó Maldonado Gautier el producto de los casi $600,000 que reflejó como deuda hipotecaria en 2017. Mientras en su informe de cese de funciones, en 2019, informó tener $1.7 millones de capital.

Experiencia

Cuando el 15 de diciembre de 2016, Rosselló Nevares como gobernador electo anunció el nombramiento de Maldonado Gautier como secretario de Hacienda, destacó los cerca de treinta y cinco años de experiencia profesional que, en ese entonces, había acumulado en el sector privado y público.

Durante la administración de Pedro Rosselló, Maldonado Gautier se desempeñó como secretario auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, con la responsabilidad de coordinar la redacción del Código de Rentas Internas del 1994. Además, trabajó en la elaboración de reformas fiscales.

También fue asesor legislativo en la Cámara de Representantes durante la administración de José Aponte. Cuando Rosselló Nevares se lanzó como candidato político, Maldonado Gautier colaboró con él en la redacción del programa de gobierno, el llamado Plan para Puerto Rico.

Maldonado Gautier nació en Cataño, hizo un bachillerato en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico y en esta universidad pública también completó el posgrado de Juris Doctor. Se ha desempeñado como contador por casi 40 años, la mayoría de ellos en el sector privado. Trabajó en Ernst & Young, Pricewaterhouse y posteriormente registró su propia firma, Maldonado & Asociados, para brindar asesoría técnica en el área de contribuciones.