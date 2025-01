Agentes federales hallaron cocaína y un arma de fuego en la casa de turista acusada por incendiar negocios en Cabo Rojo

Así lo reveló la Fiscalía federal en una moción radicada este jueves, en la que solicitó que no se le permita salir bajo fianza . Bertothy compareció hoy, viernes, a su vista inicial en el Tribunal para el Distrito Este de Missouri.

La minuta de la comparecencia inicial presidida por la magistrada Noelle C. Collins , disponible en el expediente electrónico del caso federal, reveló que Bertothy renunció a la vista de identidad (para establecer la identidad de la persona acusada) y que su abogado, Justin Gelfand , solicitó que la vista de detención también se celebrara en Missouri. El Ministerio Público no se opuso y Collins accedió, por lo que la vista se llevará a cabo el 22 de enero.

Por su parte, la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico indicó a El Nuevo Día , en declaraciones escritas, que “no hay un proceso de extradición en casos federales. Si (Bertothy) es detenida, el Servicio de Alguaciles federal (U.S. Marshals) se encargará de transferirla a Puerto Rico. Si no, se le ordenaría comparecer en Puerto Rico en una fecha específica”.

Lo que dice la Fiscalía federal

Aunque la acusada no confesó, el documento de la Fiscalía federal radicado en Puerto Rico reveló que le dejó saber a la policía en Missouri que había hecho “algunas cosas que no eran propias de ella”.

En la jurisdicción federal no existe el derecho a la libertad bajo fianza, mientras que el Ministerio Público tiene que justificar la determinación del rechazo en caso de que sea solicitada por la persona acusada , por lo que Cordero Romo incluyó en la moción un relato de los hechos que le atribuyen a Bertothy para demostrar que es un riesgo de fuga y de peligro para la comunidad.

Asimismo, resalta que a las 9:37 a.m. del día siguiente, la acusada “le pidió a una amiga en Puerto Rico coordinar con alguien para que la recogiera y la llevara al aeropuerto el mismo día”.

La fiscal calificó la movida de Bertothy como “improvisada”, pues rentó la residencia en Airbnb para quedarse del 30 de diciembre de 2024 hasta el 11 de enero de 2025 y no había hecho arreglos de transporte hasta ese momento.

Fue en ese momento que Bertothy “declaró que había estado en Puerto Rico y había hecho algunas cosas que no eran propias de ella”.

“Afirmó, además, que no sabía si realmente había un incendio allí, a pesar de que se encontraba muy cerca del bar”, añadió la moción.

“Ella inmediatamente mencionó (sin que se le pidiera) que aún no había desempacado sus maletas de Puerto Rico” , abundó la moción, que incluyó una foto de la maleta con la etiqueta que las aerolíneas colocan en el equipaje.

Tras reseñar esta evidencia, Cordero Romo argumentó que Bertothy no debe estar en la libre comunidad hasta el juicio debido a su “total menosprecio por la seguridad de la comunidad”.

“Parece que en ningún momento durante las horas que pasó en su Airbnb la acusada se detuvo a pensar en los daños y el riesgo de vida que sus acciones causarían. Su malicia va aún más allá, pues después de encender el fuego y dejar el contenedor de gasolina, volvió a salir para echar un segundo vistazo a su obra. Esta fue otra oportunidad para que se detuviera. En este punto, el fuego había crecido, pero no se había extendido a los demás negocios”, abundó. “Podría haber llamado al 9-1-1 para evitar más daños, pero no lo hizo. Simplemente regresó a su Airbnb y no hizo nada al respecto”.