La Ley 167-2020 que viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad fija como uno de los requisitos tener residencia Puerto Rico o Washington D.C., pero ahora se intentará cuestionar en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan desde cuándo deben vivir en uno de estos dos lugares.

Con esa nueva teoría, que busca que el tribunal determine que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares cumple con los requisitos para ser cabildero por la estadidad, se dará mañana, lunes, la vista evidenciaria presencial en el pleito que presentó el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, quien persigue la descalifiación del exmandatario.

Rosario ya logró que el tribunal le otorgara el remedio provisional solicitado luego que la jueza Rebecca de León ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no certificar a Rosselló Nevares. La vista será a las 2:30 p.m.

Ayer, el abogado Ramón Rosario, quien entró al pleito como representante legal de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, presentó a la jueza una moción en la pide “delimitar las controversias”.

Preguntado por qué no estuvo como abogado en el pleito legal desde su inicio, Rosario dijo que “tenía otro caso” que le impidió incorporarse desde el comienzo. Rosario será el abogado del PNP junto a Francisco J. González.

En la pasada vista argumentativa con la jueza De León, González fue tímido en sus argumentos a favor de Rosselló Nevares, quien renunció como gobernador en el 2019 en medio de multitudinarias protestas tras actos de corrupción en su administración, así como la revelación de un escandaloso chat con sus más cercanos colaboradores.

El Nuevo Día supo que la entrada de Rosario al pleito obedece a una petición de Rosselló Nevares que fue otorgada por el PNP, cuyo liderato no quiere levantar ronchas con los seguidores del exgobernador y mucho menos que se le responsabilice a la cúpula del partido por cualquier revés en el caso.

En su moción, arguye Rosario, quien fuera secretario de Asuntos Público bajo la administración de Rosselló Nevares, que la Ley 167-2020 respecto al “requisito de residencia no establece término alguno con anterioridad a las funciones”.

Además, cuestiona desde cuándo se le puede requerir a Rosselló Nevares, quien fuese electo por nominación directa, ese requisito de residencia ya sea en Puerto Rico o Washington D.C.

“De requerirse que se tenga una residencia (no domicilio) en Puerto Rico o Washington, D.C., el tribunal debe determinar desde cuándo debe cumplir dicho requisito un candidato por nominación directa”, lee la moción de Rosario.

“O sea, que siendo la interpretación que Rosselló Nevares tiene que cumplir con el requisito de residencia en Puerto Rico o en Washington, D.C., dicho requisito no se puede imponer antes de ejercer el cargo porque la ley no lo provee. Rosselló Nevares no ha asumido el cargo, por lo que dicha controversia resulta inmadura”, argumenta Rosario al tribunal.

Testigo el suegro de Rosselló Nevares

La moción de Rosario fue sometida un día después de que la abogada de Rosselló Nevares, Roxanna Soto Aguilú, presentara otra moción en la que somete quiénes serán sus testigos y remite al tribunal un contrato de alquiler de su cliente en un lugar de Washington D.C. Los testigos serán el suegro de Rosselló Nevares, Roberto Rivera Ruiz; el secretario de la CEE, Roberto Cuevas y el mismo comisionado de Proyecto Dignidad.

La casa de Rivera Ruiz, ubicada en College Park, San Juan, es la que Rosselló Nevares alega que es su residencia en Puerto Rico, aunque en el registro electoral de la CEE aparece una casa de Guaynabo que vendió en marzo del 2017. El comisionado electoral del Proyecto Dignidad argumenta que Rosselló no vive en la isla y no tiene domicilio en Puerto Rico.

Aparece un contrato de alquiler

Según el contrato presentado por Soto Aguilú, Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Areizaga, alquilaron un inmueble en la capital federal el 17 de mayo, un día después de la elección de los seis cabilderos. Pagan $2,150 mensuales. Al cabo de un año, hasta junio del 2021, pagarían $25,800. El inmueble incluye un espacio para estacionamiento y está ubicado en la calle 12 noreste de Washington D.C. El arrendador es la empresa es Rent The District y la agente inmobiliaria es Meredith Dozier. Sin embargo, al tribunal solo se le somete la primera y la última página del contrato.

Rosselló no estará en sala

Soto Aguilú también presentó una moción en la que pidió a la jueza que su cliente comparezca a la vista de manera virtual, como medida cautelar, porque tiene dos hijos menores de 8 años que no han sido vacunados contra el COVID-19.

“Ante las fluctuaciones de contagio por la pandemia del COVID-19 y por el corto tiempo de notificación para hacer arreglos de viaje ida y vuelta fuera de Puerto Rico no ha podido hacer arreglos para mover compromisos de trabajo que requieren su presencia y a su vez poder organizar una cuarentena forzada tras su regreso, para no exponer a sus hijos”, lee la moción.

La jueza de León concedió la petición de Rosselló Nevares hecha el pasado jueves.