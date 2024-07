“Estábamos preparados para entrar los méritos del caso, pero tenemos que tomar en cuenta a los familiares. Esto es un caso repugnante, que no solamente la comunidad en Aibonito, sino que Puerto Rico miró con desagrado. Fue una muerte viciosa y que no merece ningún infante”, expresó Quisada.

El caso originalmente se reportó como un incidente desgraciado a eso de las 8:07 a.m. del lunes, cuando una vecina del proyecto informó a las autoridades que la niña presuntamente se “cayó de su cama”.

La menor fue llevada a un hospital en el municipio, donde una doctora informó a los agentes que las heridas que sufrió la infante no eran compatibles con una caída de la cama como se alegó.

“Este caso no solamente conmocionó a la Fiscalía y al pueblo de Aibonito... en 29 año es la peor que he visto. No es por la manera, sino por la persona... Era una bebé que pudo haber tenido un hogar que le hubiesen dado el amor y la educación que merecía esa niñita”, afirmó.