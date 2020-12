La exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón Nieves, fue sentenciada hoy a ocho años de prisión, cuatro años después de haber sido declarada culpable como parte del caso federal por corrupción con dinero público del contratista y recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez.

Pese al pedido de Falcón Nieves de cumplir su sentencia en un hogar que creó para atender a mujeres con discapacidad o necesitadas de ayuda emocional y psicológica, el juez Pedro Delgado tomó la decisión de enviarla a prisión tras considerar distintos factores, desde la seriedad de las acusaciones por las que fue encontrada culpable hasta el servicio comunitario que ha rendido desde entonces. Posterior a la condena tras las rejas, Falcón Nieves tendrá que cumplir tres años de probatoria.

El caso consistió de una acusación por un esquema de venta de influencias que creó Hernández durante el cuatrenio del gobernador Alejandro García Padilla, en conspiración con Falcón Nieves, su hermana Marielis -quien fue sentenciada esta tarde a 41 meses de cárcel- y otros acusados para otorgar contratos en la AAA, la Cámara de Representantes y en la Administración de Derecho Laboral (ADL).

La fiscalía federal convenció al jurado que Marielis Falcón Nieves sacó ventaja de la posición de su hermana en la AAA. Según el testimonio del excontratista de la AAA, Ramón Crespo, las hermanas Falcón Nieves le procesaron facturas pendientes de pago a cambio de un 10% del monto.

Durante el juicio, la fiscalía federal vinculó los depósitos en efectivo en las cuentas de Ivonne Falcón y su hermana Marielis con los pagos que alega el contratista hizo por extorsión como parte del esquema creado por Hernández.

Además de los ocho años de prisión, Delgado ordenó que Ivonne y su hermana Marielis restituyan $100,000 a Crespo, según el pliego acusatorio.

La vista se llevó a cabo de forma presencial en el Tribunal Federal de Hato Rey, una de las pocas excepciones al cierre impuesto por el COVID-19. Solo tuvieron acceso las partes, mientras que el público podía accesar de forma virtual.

El veredicto de culpabilidad contra Falcón Nieves y otros coacusados se produjo el 7 de octubre de 2016, después de tres días de deliberación. Un jurado de seis mujeres y seis hombres encontró a Falcón Nieves culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude a programas federales y fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y privar al Estado del servicios honestos.

También fue declarada culpable por tres cargos de fraude electrónico por el esquema en la AAA, un cargo de recibo de soborno y un cargo de extorsión mediante el miedo a sufrir daño económico relacionado con el contratista Ramón Crespo.

En el mismo caso, el jurado también encontró culpable a la hermana de Falcón Nieves, Marielis.

Mientras, también resultó culpable el exayudante especial de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro, quien tendrá su vista de sentencia el 15 enero de 2021.

En octubre pasado, el juez Delgado fijó la sentencia de Hernández para el 12 de enero de 2021.

Hace tres años, en este mismo caso, la exdirectora de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Sally López Martínez, fue sentenciada a nueve años de prisión.

Súplica de Ivonne Falcón Nieves

Falcón Nieves presentó un emotivo mensaje este lunes en el que le rogó al juez que le permitiera cumplir la sentencia con confinamiento doméstico en el hogar Flamboyán Real en San Lorenzo, en el que cuida de 20 mujeres y que logró abrir después de resultar culpable en el juicio de 2016. Allí, explicó, su ingreso personal se reduce a $3 por hora, por su trabajo 24 horas al día, los siete días de la semana.

“Nunca pensé que desayunar o almorzar con una de estas personas (contratistas) me podría llevar a la cárcel, nunca. En estas reuniones nunca tuve intención de violar la ley o de obtener ganancia personal. Solo quería hacer bien mi trabajo. No solicité ni esperé recompensa alguna por cumplir mi deber, solo ganarme mi sueldo dando lo mejor de mí, pero aquí estamos y el jurado entendió otra cosa”, expresó Falcón Nieves.

Señaló que al quedar desempleada e impedida para volver al servicio público en el gobierno después del veredicto de este caso, decidió establecer un hogar para mujeres en la finca de su familia. Dijo que ese fue el “sueño” de su hermano, quien fue asesinado en un crimen no esclarecido en la misma finca.

Explicó que la primera paciente llegó en octubre de 2016 y se mudó al lugar. Meses después comenzaron a llegar otras mujeres con problemas físicos por lo que decidió a expandir el programa hasta 20 pacientes por los progresos que experimentaban. Además de personas con discapacidad, en el hogar ofrece servicios a féminas con otras condiciones de salud, así como jóvenes que han sido agredidas sexualmente.

“Hoy estoy al borde de dejar este proyecto y dejar a estas niñas que me llaman mamá, porque para algunas soy la única figura materna. Señor juez, usted tiene la facultad de enviarme a prisión y aceptaré mi destino”, expresó Falcón Nieves, quien añadió, “le ruego servir a estas jóvenes”.

Agregó que “esta es mi nueva realidad. Es mi prisión voluntaria. No salgo a menos que no sea para gestiones del hogar”.

“Solicito que me deje cumplir mi condena en mi hogar. No quiero separarme de ellas, que les afecte más su salud mental”, agregó. “Llevo cuatro años durmiendo en este hogar. Si dan las 9:00 de la noche y no he llegado, me esperan afuera. Ninguna cuidadora las puede acostar a dormir hasta que llega Ivonne Falcón”, afirmó.

Declararon tres testigos

Antes de que el juez Delgado anunciara su sentencia, el abogado Godwin Aldarondo se hizo eco de la solicitud de su clienta de que se le permitiera cumplir una sentencia de tres a cinco años en encarcelamiento doméstico en el hogar donde la convicta atiende a mujeres desde octubre de 2016.

Mientras que el fiscal Timothy R. Henwood, por su parte, había solicitado una sentencia de ocho a 10 años en cárcel, planteando que es menos de lo establecido en el Informe Presentencia de la Oficina de Probatoria, reconociendo la labor que ha hecho con el hogar.

Henwood también pidió que Falcón Nieves tenga que restituir $100,000 a un empresario que se vio afectado por el esquema. Godwin Aldarondo cuestionó la solicitud del fiscal, argumentando que su clienta nunca recibió dinero directamente del contratista que supuestamente resultó extorsionado en el esquema.

El abogado señaló que de la evidencia se desprende que esa cantidad se le pagó a Hernández, pero el juez refutó su planteamiento, indicando que, según la acusación, el contratista dio ese dinero a Marielis, la hermana de Falcón Nieves, por lo que ambas estaban acusadas de actuar en común y mutuo acuerdo.

La defensa presentó tres testigos a favor de Falcón Nieves, quienes hablaron sobre el servicio que ofrece el hogar Flamboyán Real.

Una de ellas fue Melly De La Matta Martínez, quien es trabajadora social del Departamento de la Familia. La mujer declaró que si Falcón Nieves es encarcelada, “se afectarían” los residentes del hogar Flamboyán Real, pues la convicta es quien dirige la instalación para adultos con discapacidades.

“Nos afectaría bastante porque como mencioné, carecemos de hogares que se dediquen a tener esa supervisión y atención que ellas requieren (mujeres residentes)”, sostuvo Matta Martínez.

A preguntas del fiscal, Matta Martínez dijo que el hogar recibe dinero del Gobierno como parte de un convenio para la atención de los residentes.

La segunda testigo fue Marisol Reyes Santiago, quien también es trabajadora social del Departamento de la Familia, quien ubicó a dos jóvenes en el hogar creado por Falcón.

En su testimonio, Reyes Santiago destacó que la labor del hogar con las dos jóvenes adultas ha ayudado a su desarrollo y anticipó que será difícil encontrar otro igual.

Mientras, la tercera testigo, Nydia Smith Martínez, indicó que su hermana, de 49 años, lleva allí cuatro años. Señaló que por su condición, que provoca comportamiento agresivo, no había logrado ubicarla en otra institución.

Resaltó que en el hogar Flamboyán Real “ha dado un cambio de 360 grados”.