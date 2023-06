La jueza Sylkia Carballo Nogueras del Tribunal de Caguas sentenció hoy, viernes, a Steven Sánchez Mártir a 129 años de cárcel por el asesinato de Pedro Marrero Díaz en un hospital de Caguas, en el 2018.

Sánchez Mártir había sido declarado culpable por un jurado en febrero pasado por tres cargos que enfrentaba por asesinato en primer grado, portar un arma cargada sin tener licencia y disparar a una persona en un lugar público.

“Me siento my satisfecha. La sentencia no me devuelve a mi hijo, como en todos los casos, pero sí es un aliciente de que la sociedad, por lo menos, tenga la oportunidad de no tener gente así en la calle, que causan tanto daño”, expresó afuera de la sala Nilda Díaz, madre de Marrero Díaz.

El asesinato de Marrero Díaz se reportó el 2 de agosto de 2018 en una habitación del Hospital HIMA San Pablo de Caguas y el arresto de Sánchez Mártir ocurrió unos días después en el residencial Rafael López Sicardo, en Río Piedras.

La víctima murió tras recibir 12 impactos de bala mientras permanecía recluido en el hospital, acompañado de su madre.

Durante el proceso judicial, Díaz tuvo que declarar sobre lo que ocurrió la noche del crimen. Desde el banquillo de los testigos, identificó a Sánchez Mártir como la persona que entró al cuarto de hospital preguntando de forma extraña por alguien de nombre “Carmen” y se marchó.

Luego, ambos se quedaron dormidos. Narró que después despertó por las detonaciones y vio a su hijo baleado.

“Parte de mi vida se fue ahí, esa noche”, manifestó Díaz, tratando de contener el llanto, “porque mi hijo murió ahí. Y, aunque tengo más familia, pues eso jamás se supera. El que ha perdido a un hijo, sabe que eso jamás se supera. Para mí, esa noche, jamás la voy a olvidar y siempre va a estar presente en mí”.

Nilda Díaz, madre de la víctima del crimen Pedro Marrero Díaz, abraza a la fiscal Maribel Mojica, tras la sentencia de Steven Sánchez Mártir en el Tribunal de Caguas. (Alex Figueroa Cancel)

“A mi hijo lo siento todos los días y lo añoro... todo lo que he perdido ahí, pero uno sigue hacia adelante, porque tiene más familia y tiene que apoyar lo que queda, pero eso jamás, jamás lo voy a olvidar”, abundó.

Por su parte, la fiscal Maribel Mojica, sostuvo que nunca dudó de que lograrían una sentencia de cárcel desde que comenzó el caso hace cinco años, que incluyó una determinación de “no causa” para el arresto cuando se radicaron los cargos por primera vez y múltiples posposiciones por asuntos del proceso y por otras, como terremotos y pandemia.

“Son cinco años, que han sido largos, pero desde el primer día dijimos que estábamos confiados en que Steven Sánchez Mártir iba a salir culpable. Independientemente de los retrasos y apelaciones, confiábamos en que la prueba que teníamos era suficiente para que saliera culpable más allá de duda razonable”, mantuvo Mojica.

La evidencia presentada en contra de Sánchez Mártir incluyó vídeos de cámaras de seguridad del hospital, así como una colilla de cigarrillo y un abrigo que, presuntamente, pertenecía al ahora convicto.

La colilla, específicamente, fue analizada en el Negociado de Ciencias Forenses y se encontró que el material genético que contenía coincide con el ADN de Sánchez Mártir.

Antes de dictar sentencia, la jueza le permitió a Sánchez Mártir hacer alguna expresión. El convicto dio las gracias a su familia, a su abogada y a su esposa, “que nunca me ha dejado en todo este tiempo”.

Mientras, la abogada del convicto, Jane Hoffman, recalcó que apelarán el caso por entender que se cometieron errores en el proceso.

“No se presentó ese caso para convicción más allá de duda razonable”, dijo Hoffman.

Añadió que “hubo muchos errores que pretendemos llevar al tribunal apelativo y que tomen la determinación que ellos entiendan que corresponda, sin prueba ninguna”.

“Hubo errores, como admitir prueba que no era admisible en esos momentos. Fuimos al apelativo en varias ocasiones. El Ministerio Público fue al apelativo en varias ocasiones. Así las cosas, entendemos que se cerró un capítulo, pero empieza otro nuevo, que es el de la apelación”, acotó.

Sánchez Mártir actualmente cumple una sentencia de 35 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada tras declararse culpable a nivel federal por cargos de violación a la Ley de Armas, por los casquillos de bala que hallaron en su residencia durante un allanamiento, explicó Mojica.

Luego de completar la sentencia federal, Sánchez Mártir comenzará a servir la condena estatal de 30 años por las violaciones a ley de armas y después los 99 años por asesinato en primer grado. De estos últimos, tendría que cumplir por lo menos 25 años antes de intentar cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra.