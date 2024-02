Sentencian a tres años y un mes de prisión a exempleada de María Milagros “Tata” Charbonier por esquema de corrupción

“Estoy aquí por mis malas decisiones y por no saber decir que no... acepto mi culpabilidad arrepentida”, sostuvo al comenzar a hablar en sala.

Lo que trascendió en el juicio

“No sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo de que Maritza estaba y vine y me metí al cuarto y empecé a llamar a Charbonier. Entonces ahí ella (en referencia a Charbonier) me dijo: ‘Ese es tu sueldo. Ellos no te pueden justificar por tu sueldo. Tú haces lo que te da la gana’. Entonces, ahí yo salí y empecé a hablar mejor, pero yo no sé ni lo que yo les dije”, expresó Acevedo Ceballos, en una de las llamadas presentadas durante el juicio federal.