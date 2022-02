El juicio contra Shirley Vera Barreto por el asesinato de su esposo, el exteniente de la Policía Alvin Quiñones Acevedo, comenzará a dilucidarse hoy en el Tribunal de Aguadilla, un caso en el cual abundan los señalamientos de que la muerte fue el desenlace de años de maltrato y violencia de género hacia la mujer, que ahora tiene 32 años.

Vera Barreto fue acusada por la muerte de Quiñones Acevedo, de 52 años, ocurrida el 2 de diciembre de 2020, en Moca. El hombre murió de un disparo en el cuello infligido con una de sus propias armas de fuego.

Los sucesos de esa noche son controvertibles, pero una fuente familiarizada con los hechos y que pidió no ser nombrada aseguró que Vera Barreto era sometida a un brutal patrón de violencia doméstica por parte de Quiñones Acevedo. Fotografías en posesión de El Nuevo Día muestran hematomas en la parte frontal y posterior del cuerpo de la acusada, producto de golpes que presuntamente le infligió el occiso horas antes de los eventos que condujeron a su muerte. Un informe médico realizado esa misma noche también documenta los golpes.

En otra imagen, es visible la cicatriz de una quemadura supuestamente producida con el lado plano de una navaja que fue calentada y pegada a su piel.

Vera Barreto enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, que la exponen a 129 años de cárcel. Es madre de cuatro hijas procreadas en relaciones anteriores, proviene de un entorno familiar inestable y de pobreza, destacó la fuente.

La presidenta de la Junta de Directores de la Casa Protegida Julia de Burgos, la abogada Olga López, señaló que el caso contra Vera Barreto podría representar un fenómeno muy peculiar dentro del derecho en torno a víctimas de violencia de género, conocido comúnmente como “el síndrome de la mujer maltratada”.

Según el precedente establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo v. González Román en 1995, “el síndrome de la mujer maltratada aplica a los casos cuando la mujer maltratada no mata a su compañero-agresor mientras este la está agrediendo, sino que lo hace en un período de relativa calma. Esto es porque, cuando ello ocurre, el posible cumplimiento con los elementos tradicionales de legítima defensa no es evidente”.

En el caso de Vera Barreto, desde el inicio se han levantado cuestionamientos sobre el manejo del caso por parte de la Policía. La noche de los hechos, Vera Barreto fue arrestada y no se le permitió consultar con un abogado. De una entrevista que le hicieron esa misma noche, surgió una supuesta confesión que la acusada no podía entender, pues solo alcanzó el quinto grado en la escuela y no puede leer cursivo, según la fuente conocedora del caso.

López recalcó que es sumamente difícil para sobrevivientes de violencia de género salir de ese patrón, pues los agresores comúnmente mantienen algún tipo de control emocional, físico o financiero sobre sus vidas. Además, es común que se expongan a maltratos o humillación por parte de la sociedad al hacer sus situaciones públicas. La abogada también hizo hincapié en la responsabilidad de las instituciones gubernamentales sobre casos como este.

La fuente, además, indicó que Vera Barreto había intentado acudir a la Policía en el pasado, pero sus intentos de denunciar a Quiñones Acevedo fueron ignorados.

“Yo creo que ese es uno de los señalamientos que se hacen con relación al Comité PARE y a la declaración de Estado de Emergencia. Hay como un desfase en términos de cuán rápido puede ser ese cambio a nivel institucional. Y, obviamente, aquí hay un elemento ausente, que es la fiscalización que debió haber estado dando la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, indicó López.