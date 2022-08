Uno de los abogados de Ángel Pérez Otero, quien enfrenta cargos a nivel federal por corrupción gubernamental, indicó a El Nuevo Día que no han declinado una oferta extendida por la Fiscalía federal para que el exalcalde de Guaynabo se declarare culpable, aunque tampoco descartan solicitar un juicio por jurado.

El licenciado Eduardo Ferrer Ríos indicó, vía telefónica, que no han declinado la oferta que los fiscales Scott Anderson y Nicholas Warren Cannon entregaron luego de una vista de estatus llevada a cabo el 10 de agosto y que mantienen abierto el proceso de negociación.

“Seguimos en conversaciones con nuestro cliente y la Fiscalía. Tampoco hemos descartado ir a juicio. Las conversaciones siguen abiertas”, subrayó Ferrer Ríos al ser contactado por El Nuevo Día.

No obstante, el licenciado Osvaldo Carlo Linares, quien también representa a Pérez Otero, indicó en otros medios de comunicación que su cliente consideró la oferta, pero determinó no aceptarla, por lo que el próximo paso sería solicitar un juicio por jurado. El Nuevo Día intentó comunicarse con Linares, pero las llamadas, de momento, no han sido devueltas.

La jueza de distrito Aida Delgado Colón estableció, durante la vista prejuicio del 10 de agosto, que la fiscalía tendría hasta el 12 de agosto para entregarle a Pérez Otero un acuerdo, y que el exalcalde tendría hasta la tarde de hoy, miércoles, para radicar una moción de cambio de alegato. Hasta el momento, el docket del caso en el sistema de búsqueda de casos federales, PACER, no refleja la radicación de mociones en el día de hoy.

En una orden sometida el 18 de agosto, Delgado Colón fijó otra vista prejuicio virtual para la 1:30 p.m. del 12 de septiembre.

Pérez Otero se declaró “no culpable” el 20 de diciembre de 2021 de los tres cargos por corrupción pública que pesan en su contra en el foro federal.

El expresidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, fue arrestado en la madrugada del 9 de diciembre en su residencia por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tras ser acusado de extorsión, soborno y conspiración.

Pérez Otero se exponen a cinco años en prisión por el cargo de soborno para recibir comisiones ilegales (kickbacks), 10 años en prisión por soborno y 20 años en prisión por extorsión.