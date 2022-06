En una grabación en poder del gobierno federal, el productor Sixto George ofreció a Anthony Maceira, entonces secretario de Asuntos Públicos bajo Ricardo Rosselló Nevares, los servicios de “La Comay” y su creador Antulio “Kobbo” Santarrosa para difundir mensajes de apoyo al exgobernador luego que se revelara el contenido de cientos de páginas de un chat de Telegram, todo a cambio de decenas de miles de dólares.

Dichos mensajes de Telegram, que dejaban al descubierto la operación de una red de “trolls” que buscaba desacreditar a políticos de oposición, periodistas, además de contener ataques machistas, sexistas, misóginos y homofóbicos, entre otras cosas, alimentaron las manifestaciones masivas del llamado Verano del 19 que culminaron, el 24 de julio de 2019, en la renuncia de Rosselló Nevares y de un grupo importante de los miembros de su gabinete y colaboradores más cercanos.

El dato sobre el ofrecimiento de Sixto Díaz Colón, nombre del productor, hecho durante una conversación con un informante que grabó el intercambio de manera secreta durante una reunión celebrada el 16 de julio de 2019, salió a relucir como parte de una resolución de 28 páginas emitida por el juez de distrito federal, Francisco Besosa, el 16 de junio del año en curso en la que denegó una moción de desestimación del caso y un pedido separado para corregir una palabra del récord de la conversación grabada por la fuente humana confidencial.

Díaz Colón enfrenta cargos mediante un pliego acusatorio federal por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y/o falsificación de información objeto de una investigación federal.

Según la pesquisa federal, Díaz Colón solicitó $300,000 y la renovación de contratos en el Departamento de Hacienda (Compañía B en el pliego) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) (Compañía A) a Maceira (”Persona 4″ en el pliego), para supuestamente evitar que Raúl “Raulie” Maldonado Nieves (”Persona 1″ e hijo del exsecretario de Hacienda y exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier) divulgara más mensajes del chat que eran dañinos a la imagen de funcionarios de la administración de Rosselló Nevares.

Pese a que la mayoría de las mociones sometidas por la defensa de Díaz Colón, liderada por el licenciado Rafael Castro Lang, han sido radicadas con pedidos de confidencialidad, el juez de distrito Besosa hizo referencia a la conversación, y publicó una transcripción de la oferta realizada por el acusado a la fuente humana confidencial (como se identifica al informante), como parte de sus argumentos para denegar una solicitud separada de la defensa para modificar el récord mediante la eliminación de la palabra “exáctamente” de la transcripción de la grabación antes mencionada.

En su fallo de 28 páginas, el juez de distrito Besosa reveló que, en la reunión del 16 de julio de 2019, Díaz Colón le indicó al informante federal que Santarrosa estaba dispuesto a utilizar el programa televisivo de “La Comay”, que entonces se transmitía por Mega TV, para difundir mensajes a favor de Rosselló Nevares por un pago monetario.

De acuerdo con el pliego acusatorio radicado el 26 de enero de 2021, la Persona 4 (Maceira) tenía que proveer dinero para el pago de “talentos”. A lo que Díaz Colón se refería, según el pliego, era que Maceira proveyera dinero para pagar a figuras conocidas que abogarían públicamente a favor de Rosselló Nevares.

El extracto divulgado por Besosa da a entender que Santarrosa era un de esos “talentos” dispuesto a utilizar su plataforma para beneficiar al exgobernador con mensajes de apoyo. Sin embargo, el extracto no menciona, categóricamente, que Díaz Colón contaba con el aval de Santarrosa.

Según el pliego acusatorio, Díaz Colón le dijo a Maceira que debía conseguir $300,000 para evitar que Maldonado Nieves divulgara el contenido del chat de Telegram que obtuvo del celular de su padre, Maldonado Gautier.

Maldonado Nieves aseguró, en el pasado, que no solicitó dinero, sino que lo “trataron de sobornar”.

“Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300,000 y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que ¡NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés”, afirmó.

El pliego indica que el pago de $300,000 nunca se realizó, y que la restitución de los contratos tampoco se concretó.

El Nuevo Día pidió la reacción de los abogados de Díaz Colón, así como de Mega TV, canal que transmitía el programa de La Comay, pero al cierre de edición ningunó contestó. Por su parte, la relacionista público de Teleonce, canal que transmite actualmente el programa, indicó que la gerencia no hará expresiones.

En su argumentación para denegar la moción, Besosa publicó parte de la transcripción de la grabación, que reproducimos en las siguientes líneas:

Díaz Colón: Sí, sí, sí. Si él acepta los $300,000 como me dijo. Yo te aseguro a ti que él va a decir... la va a parar porque él me lo dijo.

Fuente Humana Confidencial: [Suspiro] Entonces si consigo lo último tú garantizas que añadimos a Kobbo a las voces. Esto, porque a lo mejor Kobbo puede ser otra línea, verdad, pa’ que no... pa’ que se vea -

DC: También puede ser a él, 250 pa’ coger 50 pa’ Kobbo y no tienes que conseguir 350(,000)

FHC: Mmm y ahí tú garantizas las dos cosas.

DC: Exáctamente

FHC: Y lo otro yo te ayudo con eso de OGP y Hacienda, esto, okay. Y si yo te ayudo con eso pues en la medida que tú puedas pues nos ayudas también en -

DC: Sí, papi, porque voy a... es que me tengo que meter en eso, papi. No hay break. De verdad, te lo juro. No hay break. No hay manera, vuelvo y te repito.

Besosa resaltó anteriormente que durante el juicio (que, de momento, no cuenta con una fecha de inicio) la fiscalía sentará como uno de sus testigos a un perito del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para explicar el proceso utilizado para mejorar la calidad de la grabación de audio.

Díaz Colón, quien fue arrestado por el FBI el 27 de enero de 2021, se declaró no culpable de todos los cargos que pesan en su contra.