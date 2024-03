Sixto George solicita libertad bajo fianza durante apelación

En una moción de 29 páginas - sin incluir 161 de anejos - el abogado Rafael Castro Lang argumentó que su cliente cumple con los requisitos para estar en libertad condicionada, lo que no es un derecho en la jurisdicción federal.

Díaz Colón fue encontrado culpable en febrero de 2023, y luego sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión el 4 de agosto de 2023, por cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. La acusación alegó que en el 2019 pidió $300,000 y contratos en el gobierno al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira , a cambio de que parte del contenido del llamado “ Chat de Telegram ” no fuera divulgado públicamente por Raúl “Raulie” Maldonado , hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier .

“Tras el veredicto de culpabilidad del 3 de febrero de 2023, Díaz Colón fue puesto bajo custodia de los alguaciles federales. El Tribunal revocó la fianza debido al supuesto incumplimiento por parte de Díaz Colón de las condiciones de libertad en cuanto a dirigirse a la prensa mientras estaba vigente una orden de mordaza”, apuntó el abogado. “La orden de mordaza ya no está en vigor dado que el proceso de juicio/sentencia ha concluido. Por lo tanto, las razones por las que el Tribunal revocó su libertad bajo fianza no están presentes en este momento y no pueden servir como base para denegarle la libertad bajo fianza en apelación”.