La testigo estrella de la fiscalía federal declaró hoy que uno de los acusados le confesó cómo ocurrió el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti.

La revelación fue planteada ante el jurado de nueve mujeres y tres hombres por Milagros Pérez, quien fue novia del coacusado Rolando Rivera Solís y empleada de su compañía SJ Tropical, que dio servicios de mantenimiento en Doral Bank.

Según su testimonio, Rivera Solís “se molestó mucho” desde que Spagnoletti comenzó a investigar contratos en Doral, incluyendo el de SJ Tropical. Añadió que, por la animosidad con el banquero, en la “casa santoral” que Rivera Solís dirigía se referían a Spagnoletti como el “Viejo”.

En medio de aquel ambiente, relató, el también coacusado Alex Burgos Amaro, alias “Yogui”, quien era empleado de SJ Tropical y con quien Pérez dijo haber tenido una breve relación sentimental, la llamó en la mañana del 15 de junio de 2011. “Alex me llama y me dice que lo habían llamado de la casa santoral, para hacer un ‘ebo’ de la calle, que el ‘Viejo’ se va”, declaró Pérez. “Cuando hablamos de ‘ebo’ en la religión (yoruba), hablamos de una limpieza”, agregó, tras contar que se inició en la religión con Rivera Solís.

“Pero cuando (Burgos Amaro) me habla de ‘ebo de la calle’, yo interpreté que esto era una limpieza de alguien, refiriéndose a que iban a eliminar a alguien”, afirmó.

Sostuvo que, en ese momento, Burgos Amaro no le dio más detalles. Pérez dijo que, recordando que Burgos Amaro había sido procesado criminalmente en el pasado, al momento de la llamada, le sugirió que no lo hiciera.

“Yo le aconsejé que, ya que estaba afuera en la calle...”, decía Pérez cuando se afligió brevemente, “que tenía dos hijos, que no se metiera en eso”, manifestó Pérez.

“Todo el tiempo estuve intranquila. Me quedé pensando que esta persona que me hace un acercamiento de que lo llamaron para hacer este tipo de cosa... y lógicamente uno no quiere que una persona, que está afuera en la calle, vuelva a tener algún tipo de relación con esas cosas”, expresó.

Relató que, ese mismo día, siguió hablando con Burgos Amaro para corroborar que estaba en el edificio principal de Doral Bank. Agregó que, en otra llamada más tarde, Burgos Amaro le dijo “que había decidido no participar de la petición que le habían hecho” y que “había salido tarde de la torre (de Doral)”.

Sin embargo, Pérez declaró que, aproximadamente para diciembre de 2011, Burgos Amaro habló con ella en un negocio, y le confesó los detalles de cómo ocurrió el asesinato de Spagnoletti. De acuerdo con esa conversación, Burgos Amaro fue la persona que avisó que el banquero había salido del edificio la noche del 15 de junio de 2011.

“(Burgos Amaro) me dijo que había recibido unas llamadas y que había hecho unas llamadas... lo que se llama en la calle ‘setiado’”, testificó, y explicó que Burgos Amaro le contó haber visto dentro del auto de Spagnoletti “regalos, flores o algo, porque había una ocasión especial”.

“Básicamente (dijo) que salió de la torre y que él hizo la llamada... básicamente eso, que lo ‘setió’”, abundó Pérez. “También me dice que la persona que había matado, disparado, a Spagnoletti fue Yadiel”, dijo la testigo. “Entiendo que se refería a Yadiel Serrano (Canales, alias) ‘Motombo’”.

Pérez aseguró que conocía de antes a Serrano Canales, porque fue su “madrina” al iniciarlo en la religión yoruba, en la residencia Rivera Solís. En ese momento, según la testigo, Burgos Amaro también le ofreció detalles de otro asesinato, en el que, supuestamente, participó junto a Serrano Canales antes de la muerte de Spagnoletti. “Hicieron creer que fue un tipo de robo. Entraron por la ventana y dijo que Motombo fue la persona que le disparó en la frente a esa persona”, dijo Pérez.

Expuso que la víctima fue una persona que había demandado a Rivera Solís, quien estaba tan preocupado por el proceso legal que llegó a transferir las propiedades a nombre de Pérez. Señaló que, según le dijo Burgos Amaro, el asesinato ocurrió un domingo, después de una ceremonia religiosa.

Pérez indicó que ella sí estuvo presente en esa ceremonia, en la casa de Rivera Solís. Recordó que ese día escuchó cuando Rivera Solís dijo a otra persona que “ya los muchachos salieron a resolver el problema del viejo” que lo había demandado. “Luego de eso, un poco más tarde, yo estaba en la cocina, él (Rivera Solís) fue un momento y dijo que ya estaba resuelto”, apuntó.

Durante el contrainterrogatorio, Pérez no enfrentó preguntas de la defensa de Burgos Amaro, ya que este será enjuiciado en verano. Su representante legal, Anita Hill, informó, al comienzo del juicio, que el proceso separado de su cliente fue autorizado por el juez Francisco Besosa por un asunto personal de la abogada.

No obstante, el estatuto federal de conspiración permite que los testigos puedan aludir a alegadas expresiones de los acusados, aunque uno de ellos no esté presente.

Defensa buscó sembrar dudas

Mientras, los abogados de la defensa intentaron sembrar dudas en el jurado sobre la veracidad y las intenciones de Pérez para la versión que ofreció, que también implicó a los demás acusados en actividades de narcotráfico, cargos que forman parte del pliego acusatorio.

A través de las objeciones durante el directo de la fiscal y de las preguntas en el contrainterrogatorio, los abogados de la defensa trataron de que el jurado viera que todo el testimonio de Pérez estaba basado en expresiones que escuchó y no de eventos que observó personalmente.

El licenciado José Vélez, abogado de Luis Carmona Bernacet, alias “Cano Cumbre”, logró que Pérez admitiera que nunca lo vio cometer algún crimen, incluyendo manejar drogas.

Asimismo, había declarado que Carmona Bernacet le dio un bulto con armas y unos muebles con dinero en efectivo adentro para que se los guardara, pero no pudo dar fe de la procedencia del dinero y si en el bulto había algún arma ilegal, pues Carmona Bernacet - a quien describió como su “ahijado” en la religión Yoruba - tenía licencia de portación.

A preguntas de Vélez, la testigo también dijo que Burgos Amaro no le habló de Carmona Bernacet en relación al asesinato de Spagnoletti.

Por su parte, el licenciado Peter Díaz, abogado de Serrano Canales, también enfatizó en que nunca vio a Serrano Canales manejando sustancias controladas o cometer algún crimen, aunque a preguntas de la fiscal comentó que lo vio llevándole a Carmona Bernacet “cuadres” de las venta de drogas en el residencial Jardines de Caparra.

Mientras, Díaz dedicó preguntas para resaltar en el hecho de que Pérez no le informó inmediatamente a las autoridades sobre la alegada confesión de Burgos Amaro.

De hecho, Pérez dijo que Rivera Solís sabía que, desde septiembre de 2011, comenzó a ser entrevistada por agentes federales, en relación a la pesquisa que comenzó en relación a lo que ocurría dentro del banco, incluyendo la relación con SJ Tropical.

También indicó que Rivera Solís le instruyó a cooperar con los agentes y que proveyera todo lo que le pidieran, a la vez que lo mantuviera informado de lo que acontecía. Dijo “solamente en un momento tuvimos intercambio un poco fuerte, porque me preguntó, pero fue bien al final, de las últimas veces que nos vimos”.

Pérez reconoció que no mencionó nada a las agencias de ley y orden sobre Burgos Amaro hasta después de haber comparecido ante un Gran Jurado federal en el 2015 para declarar en el caso que resultó en la acusación por fraude contra Rivera Solís y la entonces ejecutiva de Doral Bank, Annelise Figueroa. Sostuvo que en ese entonces había comenzado a estudiar leyes e hizo un “compromiso con la justicia”.

Aseguró, además, que no ha recibido algún beneficio de inmunidad por su testimonio, mientras que admitió que no ha sido acusada por los eventos en los que declaró, por ofrecer información falsa en las planillas durante el tiempo de SJ Tropical (2008-2011) ni por mentir a las autoridades federales debido a las falsas motivaciones de un matrimonio en la década de 1990 para ayudar a un extranjero ingresar a Puerto Rico.

A su vez, el licenciado Leonaldo Aldridge, abogado de Rivera Solís, destacó el hecho de que Burgos Amaro le hizo la confesión a Pérez, pese a saber que ella había estado siendo entrevistada frecuentemente por agentes federales desde meses antes.

Luego, a preguntas de Aldridge, la testigo indicó que al momento de la alegada confesión, Burgos Amaro había ingerido alcohol porque estaba en un receso de su trabajo, en una barra donde el acusado laboraba.

“¿Estaba borracho?”, le preguntó Aldridge. “Entiendo que no”, afirmó Pérez.