“No nos parece correcto pensar que la demandada, quien es accionista, no cumpla con su palabra de aclarar o contestar cualquier duda que surja durante la operación de estas entidades. No hacerlo pudiera afectar su propio patrimonio”, apuntó.

Agregó que “la deposición no es parte de los acuerdos bajo los cuales se dictó la Sentencia. Dicha deposición se estipula con miras a buscar alternativas, en caso de que la información provista en la carta gerencial no fuera suficiente o resultara confusa o no creíble, lo que podría ocasionar una transición desordenada”.