La Fiscalía federal le imputó a Wanda Vázquez Garced violar las estipulaciones de una orden de mordaza fijada por el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, luego que la exgobernadora publicó un tuit el pasado 27 de agosto en el que recreó una cita del abogado y activista sudafricano Bram Fischer.

La revelación del contenido de la moción de potencial violación a la orden de mordaza, radicada por el jefe la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Corey R. Amundson, y por el fiscal Nicholas W. Cannon, ocurrió luego que Arias Marxuach emitió un memorando y orden este miércoles, en el que denegó los pedidos de sellar el documento antes mencionado y otras dos mociones.

El memorando y orden responde a una moción radicada por el periodista de Noticel Oscar Serrano en el que solicitó acceso a documentos que ya fueron sellados para determinar si dicha acción era necesaria y en el que pidió que las partes, a futuro, radiquen sus mociones y/o documentos de forma pública y solo censuren las partes que no deben ser reveladas al público o a los medios de comunicación.

Aunque Arias Marxuach cuestionó la legitimación de Serrano de solicitar intervenir en el caso, reconoció que el tribunal federal “por lo general ha permitido la intervención limitada de los medios de comunicación para propósitos de lograr acceso a los procesos judiciales”.

“Puesto que está pendiente esta situación, particularmente en el Primer Circuito, este tribunal se abstendrá de emitir una decisión en cuanto a la moción del señor Serrano. Sin embargo, el tribunal comparte las preocupaciones esbozadas por el señor Serrano y, por consiguiente, atenderá dichos temas”, añadió Arias Marxuach.

El juez presidente señaló que la orden de mordaza no obliga a las partes a litigar el caso mediante mociones selladas. “Por consiguiente, de ahora en adelante, las partes cumplirán con las reglas del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico relacionadas a solicitudes para sellar documentos y se abstendrán de pedir la clasificación innecesaria de documentos que deberían estar disponibles para el público”, escribió.

Tras denegar los pedidos para sellar los tres documentos, Arias Marxuach comentó que “este tribunal está particularmente preocupado por el pedido para sellar la moción 58, un simple pedido de tiempo adicional. Dichos pedidos no serán restringidos de ahora en adelante sin las debidas justificaciones”.

La moción de potencial violación a la orden de mordaza, cuya radicación por parte de la Fiscalía fue reseñada el pasado martes por El Nuevo Día, sostiene que, en contra de las estipulaciones fijadas por Arias Marxuach el pasado 12 de agosto, la exgobernadora reprodujo una cita de Fischer que lee “La evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean”.

Amundson y Cannon sostienen que “aunque Vázquez Garced no hace referencia directa a su caso criminal, este tipo de comunicación ciertamente es capaz - si no es la intención (principal) - de influenciar ‘la opinión pública con relación a los méritos de un caso’. Además, no hay nada en el tuit que sugiera que hace referencia a algo que no sea el caso criminal que tiene pendiente”.

“Notablemente, no es la primera vez que Vázquez Garced y/o sus abogados se han expresado públicamente sobre los méritos de la investigación del gobierno (federal) sobre la conducta que llevaron a la radicación de los cargos”, añadieron los funcionarios.

Amundson y Cannon le solicitaron a Arias Marxuach que revisara el tuit y que tomara la acción correspondiente.

El segundo documento es una moción radicada por la defensa de Vázquez Garced solicita una extensión de tiempo, hasta el 2 de octubre, para radicar a la orden de mostrar causa que Ariax Marxuach emitió el mismo 12 de agosto de porqué la orden de mordaza no debe permanecer activa.

El tercer documento, precisamente, fue la contestación de Mark Rossini, uno de los coacusados, en el que solicita que se remueva la orden de mordaza por entender que es perjudicial para su caso.

Vázquez Garced fue arrestada el pasado 4 de agosto por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Rossini, asesor financiero y exagente del FBI, se entregó varios días días después, mientras que el tercer coacusado, Julio Herrera Velutini, se entregó hoy, miércoles, en la Oficina de San Juan del FBI.

Según la acusación de un Gran Jurado Federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación a cambio de retirara de su puesto a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.