¡El calor! y otros síntomas de la menopausia

La primera vez que me pasó estaba en un centro comercial, con aire acondicionado. Miré a la joven veinteañera que hacía fila conmigo y se veía relajada, sin el calor repentino que yo tenía y que rápidamente degeneró en sudor.

Fue la primera vez que experimenté ese síntoma de la menopausia, que continúa asombrándome por lo irreal de que en un minuto esté bien y, al siguiente, sienta un calor intenso que me agobia. Siempre me pregunto: ¿cómo ocurre eso si no me estoy ejercitando, ni he cambiado ninguna otra circunstancia externa?

En las noches, además del ¡calor!, sufro insomnio, que también es un síntoma de este proceso de transición, escribe Mildred Rivera Marrero (Shutterstock)

Frente a ese cambio, trato de mantener el buen humor, aunque no siempre lo logro. En general, me quejo, porque me molesta y porque decidí visibilizar y hablar sobre este proceso, que es natural para las mujeres, aunque no todas tengamos los mismos síntomas.

En las noches, además del ¡calor!, sufro insomnio, que también es un síntoma de este proceso de transición, como pueden ser la taquicardia y el cambio de humor. Este último, no lo he experimentado, por lo cual doy gracias diariamente, porque eso sí que sería todo menos chistoso. Afortunadamente, hay medicamentos y cambios en estilos de vida que nos pueden ayudar y que el médico debe recomendar, según la situación de cada persona.

En mi caso, tendré una reevaluación. Lo importante es saber que estos síntomas no son eternos, me dijo la ginecóloga Yari Vale, aunque es difícil albergar esa esperanza cuando estamos en medio de los sofocos y demás síntomas.

Pero, eso sí, esto no es algo para avergonzarse o negarlo. Es un proceso normal, que va a pasar y para lo cual hay ayuda disponible. Al final, seguimos siendo mujeres, personas, completas y poderosas. Ahora es que viene lo bueno.

