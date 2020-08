El maltrato a un anciano es reflejo de la sociedad

Indignados, sin poder dar crédito a lo que vimos en un vídeo publicado en las redes sociales. Así quedamos esta semana luego que un supervisor de la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Fajardo actuara de forma insensible y maltratante contra un anciano que le explicaba que no tenía teléfono y, presumiblemente tampoco internet, para sacar una cita de forma virtual. El hombre, quien dijo que tampoco tenía carro, llegó hasta la oficina de la agencia, pero el empleado se negaba a ayudarlo. Tuvo que intervenir una joven y cederle su espacio para que el cliente de esa entidad pudiera hacer la gestión.

El despreciable comportamiento del empleado público provocó una disculpa por parte de la administración de la AEE y el anuncio de varias investigaciones. Pero, la realidad es que lo ocurrido es reflejo del trato que reciben miles de adultos mayores a consecuencia de la percepción que tienen otros tantos sobre esa población. Que guían lento, que hay que sacarlos de la carretera y quitarles las llaves del carro, que ya no pueden seguir trabajando y tienen que dejarle su puesto a un joven, que se tardan mucho en el cajero automático, que regañan mucho, que no saben nada de la vida porque viven con los estándares de antes…

Podría seguir enumerando las instancias en las que se trata mal, se menosprecia o no se considera a un viejo por parte de jóvenes y de personas maduras, como el empleado. Solo hay que mirar a nuestro entorno, nuestros vecinos, amigos y familiares, y a uno mismo. Evalúese y trate de identificar cómo trata usted a los mayores. Quizás ha tenido respuestas tan reprochables como la del hombre de Fajardo. Lo ocurrido debe tener consecuencias. Pero, además, demuestra la necesidad de iniciativas que nos enseñen a respetar, asistir, apoyar y servir a nuestros viejos. Aunque, claro, esa educación debe comenzar en la casa. Indignarnos no sirve de nada si no hacemos cambios individuales y colectivos para ser mejores ciudadanos.