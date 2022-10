Aquí va a pasar de todo

Nos salvamos por un pelo. Y no me refiero a Fiona, un huracán que, bien mirado, no fue ni tan fuerte ni tan devastador como Ian. Me refiero a la decisión tomada el pasado miércoles por la jueza Laura Taylor Swain, de no desestimar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica como pedían bonistas y aseguradoras, que en honor a la verdad no cobran hace un siglo.