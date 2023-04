De la H de Humacao a la F de FEMA

El problema que tienen los partidos emergentes que se juegan su campaña en la lucha contra el bipartidismo es que no existe tal bipartidismo, sino un pluripartidismo.

Cualquiera de los candidatos que gane las elecciones en 2024, tendrá que lidiar con 78 partidos, correspondientes al mismo número de pueblos que tiene la Isla. Cada alcalde es su propia colectividad, su propia ruta, como diría Julia de Burgos, y para muestra una H basta. El invento de la H del alcalde de Humacao.

¿Qué le puede atraer a nadie, a ningún turista, toparse con una letra de 25 pies en el punto en que se bifurcan dos carreteras? Cuando digo atraer, me refiero al asombro por lo que es una belleza natural, una edificación histórica, una obra arquitectónica moderna, ingeniosa, que transmite emociones.

PUBLICIDAD

Controversia por la “H”: propuesta para construir un monumento en Humacao amenaza el desembolso de fondos federales

Afiche que anuncia el proyecto de la H a la entrada del municipio de Humacao. (Archivo)

¿Pero una letra para apantallar a los conductores?

Eso es provincianismo puro y duro. A nadie le importa si hay una H como si hay una P. La gente, sea local o extranjera, lo que quiere es un entorno natural cuidado, calidad en el balneario y en el paisaje… Que sea un placer visual llegar, y un placer también marcharse luego de pasar el día en un lugar acogedor y limpio.

Se trata de una H cuyo costo será de un millón y pico. Pero el disparate no es sólo lo que va a costar. Es que los tramos de las carreteras comprometidas por el caprichito del alegado monumento —que no es monumento—, perderán el acceso a fondos federales, según advierte la Autoridad de Carreteras y Transportación, puesto que al instalar la desmesurada letra se estaría incumpliendo con los reglamentos de rotulación. Reglamentos federales, claro. Los municipales son otros, que se improvisan a conveniencia del alcalde.

Luego de que se reporten tres o cuatro accidentes fatales por causa de la distracción de los conductores al mirar la H, y radicarse otras tantas demandas contra el municipio por la misma razón, la costosísima estructura terminaría descuartizada sabrá Dios en dónde. Eso es solo un ejemplo de la ingobernabilidad del país, y de lo fantasioso que resulta pensar que, erradicando el bipartidismo de La Fortaleza, se podrá transformar la administración pública.

La administración de cualquier estado, territorio, o lo que sea, tiene que aspirar a instaurar una manera de hacer las cosas, una coherencia general y una transparencia a todos los niveles. Pero sabemos que la mayoría de los alcaldes no se encomiendan a nadie. Eso tendría que analizarse y discutirse públicamente, como tantas otras cosas que se pasan por alto con la letanía del bipartidismo.

PUBLICIDAD

¿Quién tiene potestad, desde el gobierno central, para decirle al alcalde de Humacao que la letra no va, porque lo que corresponde, lo que es razonable y decente, es que ese dinero se invierta en las necesidades reales de su pueblo, o del pueblo que está al lado, o del de más allá? Ese es otro punto —la rabia es mío, eso es mío, solo mío—, son como fincas particulares que puede que un día accedan a prestar maquinaria y esas cosas, pero, ¿compartir un presupuesto? Jamás, el dinero de cada quien no se toca.

De modo que si a un alcalde se le antoja levantar una letra, mientras el otro necesita fondos para reparar un puente, gana la letra, porque tienen una autonomía que les permite casi cualquier cosa.

Otra bofetada a las necesidades más apremiantes de la Isla es la noticia de que FEMA ha otorgado $32 millones (y pico) para la reconstrucción del templo faraónico de Carolina, que por haber sido en sus inicios un proyecto tan desmesurado y costoso, que sabrá Dios cuántos defectos de construcción tenía, quedó arrasado después del paso de María. Ahora, en vez de levantar un templo más modesto, proyectan otra colosal estructura, para lo cual reciben esa burrada de dinero que tiene eufóricos a los agraciados. No digo yo.

En cualquier liga resultaría obsceno destinar esa suma millonaria a lo que ha sido, es y será un lucrativo negocio barnizado de fe. Todavía me pregunto qué hacía el gobernador allí, retratado con casco y pala en la ceremonia de la primera piedra, que en realidad fue la segunda, cuando sabe que a la gran mayoría de los ciudadanos el asunto les ha hecho hervir la sangre.

PUBLICIDAD

Leí que alguien quería convocar una protesta contra la asignación de esa fortuna a la Iglesia Fuente de Agua Viva, que sospecho que si bien la otorgaron tan rápido, con adelantos y todo, habrá sido porque contaron con padrinos que corrieron a ayudarlos, y eso explica la presencia en la ceremonia de Pierluisi, pero también del exgobernador García Padilla.

El dinero de FEMA lo aportan los contribuyentes estadounidenses cuando pagan sus impuestos. Ellos son los que en primer lugar tendrían que indignarse y pedir cuentas de que les aflojen $32 millones a una iglesia que beneficia económicamente al grupo que la dirige, muy políticamente activo. Ellos, los contribuyentes americanos, entre los que destaca la diáspora que celebramos tanto, son los que tendrían que organizarse y protestar, así como sus representantes en el Congreso. Los congresistas Raúl Grijalva, Nydia Velázquez, la comisionada Jenniffer González, tan contestatarios en otros temas, ¿no van a decir ni pío por el regalo de 32 millones a una sola iglesia?

Y alguien debería darles un toque a los periódicos de la metrópoli, a las liberales figuras de la televisión que luego vienen a la playa a bailar con Bad Bunny, si es que Bad Bunny viene alguna vez, porque ese ya, si te he visto no me acuerdo.

La organización política, cerebral, realista, brilla aquí por su ausencia. Y por tal razón es que la letra H, y el horrendo edificio de los dinosaurios, que son los dinosaurios de cartón y los de carne y hueso, no pasarán de ser anécdotas inconcebibles.

LEE MÁS:

Bautizar dinosaurios, por Cezanne Cardona Morales